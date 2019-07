In diesen Berufen kann man der Hitze nicht entkommen

Der Schwalm-Eder-Kreis ächzt unter einer Hitzewelle. Während sich einige über Hitzefrei oder zumindest eine Klimaanlage freuen können, ist das für viele keine Option.

Ob beim Hühnchenbraten, bei Feuerwehreinsätzen oder beim Schuften auf Dächern und Baustellen – einige Berufe werden bei sommerlicher Hitze zu einer extremen Herausforderung.

Auf dem Dach

„Hitzefrei kennen wir nicht“, sagt Dachdeckermeister Joachim Schaumlöffel. Derzeit saniert die Gudensberger Firma das Dach des Gasthauses Hahn in Metze. Auf 170 Quadratmetern werden rund 2000 Dachziegel verlegt. Um der Hitze zumindest nicht den ganzen Tag ausgesetzt zu sein, fängt der Arbeitstag bereits um 6 Uhr morgens an. In bis zu neun Metern Höhe erbringen die Dachdecker körperliche Höchstleistungen – sie hämmern, bohren, sägen, schleppen Holz, Steine und alte Ziegeln.

+ Freuen sich über jeden kühlen Windhauch: Bevor die Ziegeln aufs Dach kommen, verlegen Dachdeckermeister Joachim Schaumlöffel und Lehrling Ali Akbar Habibi noch Holzweichfaserplatten zur Wärmedämmung. © Dorothea Wagner

Im Sommer erhitzen sich vor allem dunkle Dachoberflächen auf bis zu 90 Grad. Auch deshalb finden sich kurze Hosen nicht in der Garderobe von Dachdeckern. Auf Flachdächern kommen sogar Brenner zum Einsatz, die bis zu 400 Grad heiße Flammen erzeugen. Als Schutzkleidung sind feste Schuhe vorgeschrieben. Empfohlen wird außerdem eine Kopfbedeckung – in Schaumlöffels Fall ein breitkrempiger Hut nach traditioneller Zunftskleidung.

„Man muss viel trinken und aufeinander aufpassen“, sagt der Dachdeckermeister. Zumindest einen in seinem Team lasse die Hitze kalt. Lehrling Ali Akbar Habibi kommt aus Afghanistan. „Der lacht über diese Temperaturen nur“, sagt Schaumlöffel schmunzelnd.

Bei der Brandübung

Wer Menschen retten will, der muss für den Ernstfall gerüstet sein. Deshalb trainiert die Feuerwehr Homberg auch bei 30 Grad und mehr in voller Montur das Vorgehen bei einem Waldbrand. 30 Kilo wiegt die Ausrüstung der Einsatzkräfte, im Extremfall können die Temperaturen unter der Schutzkleidung schnell auf 50 bis 60 Grad steigen. Da wird eine Übung schnell zur Kraftanstrengung. Die Ausrüstung kann für etwa 15 Sekunden 1200 Grad aushalten.

Sobald es aber so heiß ist wie aktuell, gibt es eine Marscherleichterung für die Einsatzkräfte, berichtet Andreas Paul, Zugführer des Löschzugs Homberg: Solange sichergestellt ist, dass für die Ehrenamtlichen keine Gefahr besteht, dürfen sie Kleidungsstücke wie die Jacke ablegen. Dennoch werden beim Einsatz auch mal drei Liter Flüssigkeit zu sich genommen.

Im Hähnchengrill

Es ist eine schweißtreibende Arbeit, die Brigitte Bores aber schon seit 20 Jahren mit Leidenschaft macht. Mit ihrer mobilen Fleischbraterei zieht sie zwischen Gudensberg, Wabern, Frielendorf und Fritzlar umher. Oft steht sie mit ihrem Sohn oder Mann hinter der Fritteuse und am Brenner, wo sich die aufgereihten Hühnchen um die eigene Achse drehen. Dort steigen die Temperaturen an heißen Sommertagen bis zu 70 Grad.

+ Ist die Hitze gewöhnt: Brigitte Bores bereitet von morgens bis abends Hühnchen, Spießbraten und Co. in ihrer mobilen Fleischbraterei zu. © Dorothea Wagner

Vor allem zur schlimmsten Mittagshitze stehen viele Kunden Schlange. „Da muss man einige Stunden konzentriert durchhalten“, so Bores. „An Spitzentagen trinke ich bis zu fünf Liter Wasser, aber das dunstet man schnell wieder aus.“ Familie Bores trotzt aber nicht nur der Hitze. „Wir standen auch schon bei minus 20 Grad in Skihosen, dicken Pullis und Schals draußen.“

Beim Autobahnbau

Glühende Hitze hin oder her, der Bau der A 49 muss weitergehen, schließlich soll die Straße im Sommer 2022 für den Verkehr frei gegeben werden. So pendeln die Laster über die Baustelle, transportieren Erde ab, die Bagger ausgehoben haben und Straßenwalzen verdichten den Boden. An der Landesstraße zwischen Schlierbach und Bischhausen verteilen Marco Schobeck und Vorarbeiter Marco Böhme Schotter an der künftigen Auffahrt zur Autobahn.

+ Arbeiten an der Autobahn: Marko Schobek und Vorarbeiter Marco Böhme verteilen Schotter. © Rainer Schmitt

In unmittelbarer Nähe steht Maik Dobronz im Entwässerungsgraben. Sein Kollege Olaf Schwarzenberg schaufelt mit dem Bagger Beton in den Graben. Eine schweißtreibende Arbeit. „Bei diesen Temperaturen gibt es für unsere Mitarbeiter Getränke und Sonnencreme“, sagt Hans Bruck, Bauleiter der Firma Josef Redlinger, die die Trasse baut. Auch versuche man, dass die Arbeiter sich möglichst wenig im Freien aufhalten müssen. Denn beim Erdbau würden hauptsächlich Maschinen eingesetzt. Und das Führerhaus sei mit einer Klimaanlage ausgestattet.

Am Kirschenstand

Neben den vertrockneten Grasnarben und dem heißen Asphalt der B 254 wirkt der Süßkirschenstand zwischen Hebel und Homberg wie eine echte Oase. In diesen heißen Tagen sitzt Verkäufer Michael Gösswein aus Treysa unter seinem Sonnenschirm und macht dem ein oder anderen Autofahrer mit einem Kilo Kirschen für fünf Euro eine Freude.

+ Süße Kirschen bietet Michael Gösswein bei den hohen Temperaturen an der Straße an. © Daria Neu

„Es ist wirklich heiß hier“, sagt der Treysaer und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Zu wenig Kundschaft sei jedoch kein Problem. Trotz der Temperaturen halten regelmäßig Menschen an. „Rund 40 Kilo verkaufe ich pro Tag.“ Kirschen sind eben eine fruchtige Erfrischung in der Hitze.