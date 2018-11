Wachsende Anzahl von Wildunfällen: Blinklampe soll warnen

Schwalm-Eder. Gelb blinkende Lampen an Wildwechsel-Warnschildern sollen die wachsende Anzahl von Verkehrsunfällen mit Wildtieren im Landkreis verringern.

Dieses Pilotprojekt stellten die Straßenverkehrsbehörde des Kreises und die Polizeidirektion in Homberg jetzt vor. „Die Wildunfälle im Schwalm-Eder-Kreis steigen seit mehreren Jahren kontinuierlich an“, so Polizeisprecher Markus Brettschneider. Waren es im Jahr 2016 noch 1226 Wildunfälle, so stiegen sie im Jahr 2017 auf 1491 Unfälle.

Vier Strecken kristallisierten sich als Unfallschwerpunkte heraus: • die Landesstraße 3224 zwischen Lengemannsau und Ost-heim, •die Bundesstraße 487 zwischen Spangenberg und Schnellrode, • die Landesstraße 3067 zwischen Ziegenhain und Allendorf/Landsburg und • die Landesstraße 3383 zwischen Fritzlar-Geismar und Edertal-Wellen.

Trotz verschiedener Maßnahmen wie etwa Wildwarnreflektoren, Verkehrszeichen und Plakate der Verkehrswacht gebe es eine Steigerung bei den Wildunfällen, hatte auch die Unfallkommission festgestellt, die sich aus Vertretern der Polizei, der Straßenverkehrsbehörden, Straßenmeistereien und Hessen Mobil zusammensetzt. Zudem hat eine neuere Studie der Gesamtwirtschaft der Unfallversicherer (GDV) die Unwirksamkeit der Wildwarnreflektoren – egal welcher Farbe – nachgewiesen.

Die Kommission hat sich deshalb zu dem relativ kostengünstigen Pilotprojekt entschieden. Verkehrsteilnehmer sollen dadurch sensibilisiert und in ihrer Aufmerksamkeit und dem Fahrverhalten beeinflusst werden sollen. So funktioniert das Projekt: An den vier genannten Wildunfallschwerpunkten wurden in beiden Fahrtrichtungen beidseitig Wildwechselschilder aufgestellt.

Zusätzlich wurden als Besonderheit gelbe Blinklampen auf den Schildern montiert, die sich selbstständig bei Dunkelheit einschalten und die Verkehrsteilnehmer auf diesen Streckenabschnitten so zu mehr Aufmerksamkeit anregen sollen. Nach einem halben Jahr Erprobungsphase werden die Strecken auf ihre Unfallhäufigkeit neu untersucht.

Dunkle Jahreszeit

Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer, gerade jetzt vermehrt auf Wildwechsel zu achten und die Geschwindigkeit, so wie es die Straßenverkehrsordnung verlangt, den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Besonders auf den gekennzeichneten Strecken müsse mit verstärktem Wildwechsel gerechnet werden.