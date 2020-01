Sie fischen frische Krebse in Niedenstein

Züchter und Garnele: Mitarbeiter Ralf Exner (links) und Sven Damm an einem Aufzuchtbecken. Die Garnele hat nahezu Verkaufsgröße erreicht.

Im Schwalm-Eder-Kreis werden frische Krebse gefischt. Die Krebse kommen ursprünglich aus den USA.

Dabei sind die Tierchen gar nicht mehr so klein: Bis zu 30 Gramm bringen die größten Tiere aus der Zuchtanlage von Sven Damm in Niedenstein auf die Waage – und sind damit groß genug, um in Hofladen und Onlineshop verkauft zu werden.

Alle vier Wochen setzt Sven Damm 80.000 Garnelenlarven der Sorte White Tiger in seine Aufzuchtbecken am Rande Niedensteins ein. Das tut er in dem Wissen, etwa die Hälfte davon auch wieder zu verlieren. „Garnelen haben naturbedingt eine hohe Sterblichkeitsrate“, erklärt der 28-Jährige, der vor zwei Jahren vom Junglandwirt zum Garnelenzüchter wurde.

Larven kommen aus Florida

Bis die Tiere in den neun Becken des Niedensteiners schwimmen, müssen sie einen langen Weg zurücklegen: Damm bezieht die Larven, die bei 29 Grad prächtig wachsen und gedeihen, aus Florida. Auf dem Weg nach Deutschland verändere sich die Wassertemperatur deutlich, sagt Damm.

„Wir müssen die Tiere wieder fit machen, damit sie wachsen.“ Die Larven selbst zu züchten, komme für ihn nicht infrage. Ein Garnelenweibchen produziere 200.000 bis 300.000 Babys. Damms Anlage wäre also viel zu klein.

„Wir nehmen den Züchtern nur eine Messerspitze ab“, sagt der Niedensteiner. Eine Messerspitze, die bis zu sechs Monate braucht, um ihr Verkaufsgewicht zu erreichen. Gefüttert werden die Garnelen mithilfe eines Futterautomatens alle 15 Minuten. Getreide sei dabei der Hauptbestandteil.

+ So groß sind die Garnelen, kurz nachdem sie in der Anlage von Sven Damm eingezogen sind. © Chantal Müller

Mitarbeiter Ralf Exner kontrolliert indes das Gewicht der Tiere: Jede Woche stehen er und Sven Damm an den Aufzuchtbecken, fischen eine Handvoll Garnelen aus dem Wasser, das durch die biologische Wasseraufbereitung eine natürliche Trübung erhält. Sie wiegen die Tiere, schauen sich ihren Darm an und lassen sie zurück ins Wasser platschen.

Qualität hat ihren Preis

Die Nachfrage nach den ersten Garnelen aus Nordhessen sei groß, berichtet Damm. Auch wenn die Tiere mit 29 Euro für 500 Gramm und 49 Euro für ein Kilo nicht ganz billig sind. „Aber wir können frisch liefern.“ Deshalb gibt es die Garnelen auch nur auf Vorbestellung.

Elf Tonnen will Sven Damm züchten – und abfischen. Der Verkauf ist im November angelaufen, nun habe er immer größere Mengen Garnelen zur Verfügung.

Der Fokus liege jetzt darauf, passende Abnehmer zu finden, um die vielen White-Tiger-Garnelen auch loszuwerden. Damms Ziel: Irgendwann auch Handel und Gastronomie zu beliefern. Aber auch dann wird nur nach Bestellung abgefischt. „Wir wollen die Frische garantieren.“