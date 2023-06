Zahl der Taufen im Schwalm-Eder-Kreis steigt wieder

Von: Maja Yüce, Cora Zinn

Pooltaufen liegen im Trend: Pfarrerin Sabine Koch mit einem Täufling. © Sabine Koch

Evangelische Kirche im Kreis setzt bei Taufen auf besondere Aktionen – zum Beispiel im Pool.

Schwalm-Eder – Sehr viele Eltern im Schwalm-Eder-Kreis haben ihre Kinder in den Coronajahren lieber nicht taufen lassen, das belegt ein Blick in die Statistik des Kirchenkreisamtes. Waren es im Landkreis 2019, also vor der Pandemie, noch 989 Taufen, so wurden 2020 nur 503 Kinder getauft.

Doch zeichnet sich nun wieder eine Trendwende ab: 2022 verzeichnete die Evangelische Kirche im Landkreis wieder einen starken Anstieg. 927 Taufen waren es im vergangenen Jahr, teilt Kirchenkreisamtsleiter Peter Blumenstein mit.

Die meisten davon im Dekanat Fritzlar Homberg (463), gefolgt von den Dekanaten Ziegenhain (248) und Melsungen (216). Auffällig: Während sowohl in Melsungen als auch in Ziegenhain die Zahlen noch hinter denen von 2019 zurückliegen, sieht das in Fritzlar-Homberg ganz anders aus: Waren es dort 2019 noch 420, so wurden 2022 insgesamt 463 Kinder im Dekanat Fritzlar-Homberg getauft.

Insgesamt seien Taufen wieder stärker gefragt, ist sich Pfarrerin Sabine Koch vom Evangelischen Kirchenkreis Schwalm-Eder sicher. Sie registriere auch, dass die Kurve weiter ansteige. „Ich erwarte sogar, dass wir die Zahl aus 2019 erneut überschreiten werden“, sagt Koch mit Blick auf das aktuelle Kirchenjahr.

An diesem Wochenende ist der „Tag der Taufe“

Nicht erst seit, aber gerade auch durch die Einschränkungen während der Coronapandemie habe sich die Evangelische Kirche auch immer neue Formate einfallen lassen. Taufen an Flüssen oder in Gärten gibt es bereits kreisweit, in Melsungen ist jetzt auch die „Taufe to go“ möglich. Die Aktion von Pfarrerin Jana Michels findet heute statt. Wer sich spontan taufen lassen will, muss einfach nur einen Personalausweis mitbringen. Und Pfarrerin Sabine Koch hat schon Taufen im Pool angeboten. „Die neuen Formen haben auch mehr Menschen angesprochen“, ist sich Koch sicher.

Um noch mehr Menschen zur Taufe zu bewegen, ruft die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) an diesem Wochenende zum bundesweiten „Tag der Taufe“ auf. Auch im Schwalm-Eder-Kreis werden einige Tauffeste und Gottesdienste angeboten. „Wir laden an vielen Orten dazu ein, die Taufe neu zu entdecken“, sagt Koch. So zum Beispiel in Niedenstein, wo am Sonntag neun Taufen auf der Altenburgwiese stattfinden. Laut Pfarrerin Dorothea Rübeling ist der jüngste Täufling vier Monate und der älteste 40 Jahre alt. (Maja Yüce und Cora Zinn)

Keine Sonderformate in katholischer Kirche Die Anzahl der Taufen sei auch in der katholischen Kirche gestiegen, sagt Fritzlars Stadtpfarrer Patrick Prähler. Allerdings liege dies bei den Katholiken nicht an besonderen Formaten, sondern einfach am Ende der Pandemie. „Wir taufen in der Pfarrkirche, die Taufe ist ein Sakrament und darf bei uns nur dort stattfinden“, sagt er. Dadurch konzentriere man sich mehr auf das Wesentliche: die Taufe. Es brauche kein Event. Die Kirche, vor allem der Dom, sei schon besonders.

Familien feiern Tag der Taufe: Termine am Wochenende im Landkreis

Die Tauftermine im Überblick: Bad Zwesten: Sonntag, 25. Juni, 10.30 Uhr, Taufe und Tauferinnerung im Löwensprudelpark. Wenn die Familien bereits eine Taufkerze besitzen, kann sie mitgebracht werden.

Utterhausen: Sonntag, 25. Juni, um 11 Uhr, an der Schwalm in Uttershausen mit Musik vom Posaunenchor.

Harle: Samstag, 24. Juni, 14 Uhr, Taufe und Tauferinnerung in der Kirche Harle. Taufkerze mitbringen.

Unshausen: Sonntag, 25. Juni, 14 Uhr, Taufe und Tauferinnerung an der Efze am Sportplatz Unshausen. Taufkerze, Klappstuhl und Glas mitbringen.

Niedenstein: Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr, Altenburgwiese (Altenburgerweg) in Niedenstein. Ein Tauffest im Grünen für die Kirchspiele Niedenstein, Kirchberg-Metze und Gudensberg.

Geismar: Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr, Elbetaufe am Sauerbrunnen.

Sipperhausen: Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr, Taufe am Goldbergsee.

Edermünde: Sonntag, 25. Juni, 14 Uhr, Tauffest mit Tauferinnerung am Pilgerbach an der Fundushalle in Holzhausen/Hahn.

Cappel: Sonntag, 25. Juni, 10.30 Uhr, Tauffest an den Cappeler Teichen.

Felsberg/Böddiger/Gensungen/Heßlar/Beuern/Melgershausen/Wolfershausen/Brunslar/Deute: Die Kirchengemeinden Felsberg-Böddiger, Gensungen mit Heßlar, Beuern, Melgershausen und Wolfershausen-Brunslar-Deute feiern am Sonntag, 25. Juni, einen Tauftag an der Eder in Altenbrunslar. Von 10 bis 16 Uhr werden 25 Kinder getauft. Wer einen Sitzplatz benötigt, muss sich diesen mitbringen.

Kooperationsraum Homberg-Land: Sonntag, 2. Juli, Tag der Gartentaufe. Die Pfarrer taufen im eigenen Garten oder im Pfarrgarten. Im gesamten Bereich Homberg Land – Homberg, Berge-Caßdorf, Knüllwald I und II, Wernswig-Waßmuthshausen, Remsfeld und Sipperhausen – finden den ganzen Tag über Gartentaufen statt.

Rengshausen: Sonntag, 2. Juli, 11 Uhr Tauffest. Anschließend Sommerfest der Kita.