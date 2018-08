Schwer verletzt nach Zusammenstoß mit Lkw

Dillich. Schwere Verletzungen zog sich am Freitag gegen 11.40 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Borken bei einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt von Dillich zu.

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Passat in Richtung Borken unterwegs. In der Kurve auf Höhe des Dorfgemeinschaftshauses kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Lkw eines 59-jährigen Mannes aus Kassel zusammen.

Der Borkener wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Fritzlar gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Passat entstand Totalschaden, den Schaden am Lkw gibt die Polizei mit 5000 Euro an.

