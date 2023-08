Wenige Busverbindungen auf dem Land: Taxifahren ist auf Dauer sehr teuer

Von: Lea Beckmann

Ingeborg Bechstein aus Homberg kritisiert die wenigen Haltestellen und die schlechten Busverbindungen auf dem Land.

Homberg – Beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Homberg gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. Das hat auch Anwohnerin Ingeborg Bechstein festgestellt. Die 79-Jährige ist wie viele Senioren auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Denn: Sie hat eine Sehbehinderung, und ihr Lebensgefährte Jose Jochum (87) hat das Autofahren nun aus Altersgründen aufgegeben.



Doch es sei schwierig, von ihrem Zuhause in der Homberger Hans-Böckler-Straße in die Innenstadt zu kommen – es fehle eine Bushaltestelle. „Die Nächste ist bei der Spedition Rauter im Industriegebiet und dahin gibt es keinen Gehweg“, sagt Bechstein. Und bis zum Busbahnhof seien es von ihrer Wohnung aus ungefähr zwei Kilometer. „Die Busverbindung ist auf dem Land allgemein sehr schlecht – es ist eine Zumutung für ältere Menschen“, sagte Bechstein.



Früher habe es in dem Wohngebiet eine Haltestelle gegeben, aber das sei schon lange her. Damals fuhr noch der Stadtbus. Doch dieser habe sich finanziell nicht rentiert, teilt die Stadt Homberg mit.



Als Fortbewegungsmittel nutzt Bechstein aktuell das Taxi. Doch auf Dauer sei das eine sehr teure Option. „Rechnet man das zusammen, komme ich auf 400 Euro im Monat“, sagte sie. Zudem führen Taxiunternehmen teilweise nicht am Wochenende und hätten manchmal lange Wartezeiten, „was ich ja auch nachvollziehen kann“, so die 79-Jährige.



Bechstein hat sich daher an den Nordhessischen-Verkehrsverbund (NVV) gewandt. Der verwies sie allerdings an die Stadt Homberg, dort meldete sie sich auch. „Ich hätte mir eine Rückmeldung vom Bürgermeister gewünscht“, sagte Bechstein, sie habe aber keine bekommen. „Man muss den Bürgern doch auch entgegenkommen“, sagt sie. Hombergs Bürgermeister Dr. Nico Ritz sagt auf HNA-Nachfrage zu dem Fall, dass ihm keine persönliche Anfrage vorgelegen habe.

Allerdings habe ein Kollege mit Ingeborg Bechstein gesprochen, sei mit ihr Haltestellen durchgegangen, habe nach passenden Verbindungen gesucht und ihr den Bürgerbus erklärt. „An aktuell zwei Tagen in der Woche – Dienstag und Donnerstag – könnte sie das Angebot des Bürgerbusses nutzen, der sie zu allen Zielen innerhalb des Stadtgebiets bringt“, erklärt Ritz auf Anfrage unserer Zeitung. Bechstein finde das Angebot auch gut, aber der Bürgerbus fahre nicht jeden Tag.



Das sagt der NVV

„Was Bushaltestellen angeht, können wir als NVV entsprechende Empfehlungen ausgeben und Vorschläge machen“, sagt Sabine Herms, Pressesprecherin des NVV. Genehmigt und umgesetzt werde der Bau von den jeweiligen Straßenverkehrsbehörden von Land, Landkreis und/oder Kommune. Der NVV sei in Gesprächen mit der Stadt Homberg. Es werde unter anderem über neue Haltestellen an bestehenden Linien nachgedacht. „Ergänzend wird längerfristig angestrebt, dass einige Buslinien weitere Bereiche der Kernstadt Homberg mit erschließen. Zum Teil können dafür frühere Stadtbus-Haltestellen genutzt werden“, so Herms. Die Planungen seien aber noch nicht abgeschlossen. „Daher können wir noch keine Informationen zu Realisierung, Umfang oder Zeitpunkt nennen.“ (bec)