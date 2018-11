Sieg für Shift-Phone beim Hessischen Gründerpreis 2018

Urkunden als Anerkennung: Die Brüder Samuel und Carsten Waldeck aus Wabern-Falkenberg sowie ihr Vater Rolf Waldeck (links) siegten beim Hessischen Gründerpreis in der Kategorie Gesellschaftliche Verantwortung. Weitere Preisträger: Adi und Julia Akinwale (Gesundheit und Fitness-Erlebnis aus Rödermark) und Heiko Reinholz von der Kaffeerösterei in Fulda. Rechts Preisverleiher Dr. Frank Martin, Chef der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Klicken Sie für das gesamte Bild auf das Plus oben rechts.

© Foto: Gründ ertage/nh