Schluss mit Böllern an Silvester: Dieser Hund will endlich Ruhe

Auch dieses Silvester wird es sehr laut. Vor allem für Hunde und andere Tiere sind Böller und Feuerwerk eine Quälerei. Unser Autor hat darum die Gedanken seiner Dackeldame notiert.

Einen Moment noch bitte. Gleich habe ich’s. Ich verputze grad noch ein Leckerchen. Die sind neben Streicheleinheiten tierische Höhepunkte für mich. Fertig. Jetzt kann’s losgehen mit dem Schreiben. Freuen Sie sich schon auf die sechste Jahreszeit? So nennt Herrchen die für uns schlimmsten Wochen. Denn im Gegensatz zu Karneval, der fünften Jahreszeit, macht uns Silvester immer Kummer. Von Jahr zu Jahr wird es härter für mich.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich finde es toll, wenn Menschen feiern und glücklich sind. Dann gibt’s nämlich oft Leckerchen für uns Hunde. Mit Raketen habe ich keine Probleme. Die sind so weit oben am Himmel, die kann ich gar nicht sehen. Aber Böller sind böse. Egal, ob Kanonenschläge oder kleine Knaller. Da bekomme ich Angst. Das ist wie Krieg. Das kann ich nicht einschätzen.

Ein paar Stunden, wie es offiziell erlaubt ist, würden ja gehen. Aber leider fangen einige kurz nach Weihnachten an und machen bis Mitte Januar regelmäßig Lärm. Jedes Geräusch lässt mich erzittern. Ich verstecke mich dann zu Hause in Ecken, die ich das ganze Jahr nicht sehe. Hinter dem Fernseher, unter der Couch oder sogar zwischen den Putzmitteln. Wenn ich Angst habe, darf ich nämlich unser Bad betreten. Das ist ansonsten das Nein-Zimmer.

Statt ausführlich Gassi zu gehen, wage ich mich wochenlang maximal in den Garten. Stocksteif stehe ich am Bürgersteig und will unser Grundstück nicht verlassen. Es sei denn, Herrchen trägt mich auf eine Wiese, dann dackel ich hinter ihm her und lese ein paar Hunde-Nachrichten an Büschen und Bäumen. Aber vielleicht habe ich Glück und ihr lieben Menschen haltet den Lärm über Silvester in Grenzen. Gerade habe ich gelesen, dass sich in einer Umfrage die Mehrheit der Deutschen für ein Feuerwerksverbot in Innenstädten ausgesprochen hat. Gebt das Geld doch anders aus. Für Leckerchen vielleicht?

Dackeldame Zsofie stammt aus Ungarn und lebte acht Monate in einem Kasseler Tierheim, ehe sie unser Autor zu sich holte.

