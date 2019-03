Das Haus auf der Obernburg in Gudensberg: Die Pläne für das Gebäude sollen zunächst auf Eis gelegt werden, weil die Stadt finanziellen Spielraum bewahren will angesichts befürchteter Kostensteigerungen.

Gudensberg. Die Stadt Gudensberg will auf nicht zwingend notwendige Investitionen verzichten, weil die Kosten im Baubereich und das Defizit bei der Kinderbetreuung weiter steigen.

„Wir verschieben Projekte wie den Bau des Hauses auf der Obernburg und des Übungsturms am neuen Feuerwehrgebäude auf spätere Jahre“, kündigte Bürgermeister Frank Börner in der Stadtverordnetensitzung am Donnerstagabend an, bei der es um die Verabschiedung des Haushalts für 2019 ging.

Börner bezeichnete vor allem die Steigerungen im Bausektor als schwer kalkulierbar. Für notwendige Vorhaben wie den Bau des Kommunikationszentrums, die Sanierung des Hallenbades und den Bau des neuen Kindergartens müsse man zusätzliche Summen einplanen.

Fehlbetrag von 2,1 Mio. Euro

Größere Sorgen bereiten ihm die stetig wachsenden Defizite bei der Kinderbetreuung. Nach 1,7 Mio. Euro in diesem Jahr erwartet man in Gudensberg schon 2020 einen Fehlbetrag von 2,1 Mio. Euro. „Das nimmt uns jeglichen finanziellen Spielraum“, sagte er. Gehe es so weiter, werde auch Gudensberg diese Zuschüsse aus eigenen Mitteln nicht aufbringen können.

Börner griff erneut Land und Bund an, die zwar gesetzliche Vorgaben machten für die Betreuung von Kindern, die Kommunen jedoch auf den Kosten sitzen ließen. „Sollten wir weiter über die Hälfte der Kosten alleine tragen müssen, sind Steuer- und Gebührenerhöhungen unerlässlich“, betonte er.

In der Debatte um den Haushalt sagte Michael Höhmann (SPD), dass es in Gudensberg zunächst keine Erhöhung der Steuern und Abgaben gebe, die Sätze blieben in 2019 unverändert auf niedrigem Niveau. Bei den Betreuungskosten fordere die Stadt jedoch mehr Unterstützung.

Auf rückläufige Steuereinnahmen einstellen

Als Investition in die Zukunft nannte er den Bau der fünften städtischen Kita in Maden und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Gudensberg. Zudem werde im Prozess „Gudensberg 2030“ in vielerlei Hinsicht an der Weiterentwicklung der Stadt gearbeitet. Man müsse sich auf rückläufige Steuereinnahmen einstellen. Positiv seien die erheblichen Rücklagen der Stadt, um die Handlungsfähigkeit zu erhalten.

Den Ankauf von Land zur Bodenbevorratung für 3,1 Mio. Euro kritisierte Petra Gottwald (Grüne). Das könne ihre Fraktion so nicht mittragen. Es müsse möglich sein, Wohnraum zu schaffen, ohne den Boden zu versiegeln.

Bedenklich fand sie ebenfalls die hohen Defizite bei der Kinderbetreuung, solche Summen dürften keinesfalls irgendwann über Kredite finanziert werden. Lobend erwähnte sie den großen ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehren: Deren Arbeit würde jeden Bürger nur 36 Euro kosten. Für notwendig erachtete sie auch die Anlage von Radfahrstreifen in der Gudensberger Innenstadt.

Der Haushalt wurde mit den Stimmen von SPD und CDU gegen die der Grünen verabschiedet.