Street Food Sommerfest Fritzlar

Startschuss ist am Freitag um 16:00 Uhr (bis 22 Uhr), Samstag haben die Food Trucks zwischen 11:00 und 22:00 Uhr geöffnet und am Sonntag kann von 11:00 bis 18:00 Uhr nach Herzenslust gegessen werden.

Das Sommerfest wird den Aufbruch in eine neue Zeit des Kinos markieren, denn viel wird sich tun: nicht nur optisch wird das Kino renoviert, auch das Programmangebot bekommt einen neuen Anstrich, ohne an der beliebten Formel „kostengünstiges Kino für die ganze Familie“ zu rütteln. Besondere Filmreihen wie Live Übertragungen von Opern, Konzerten oder eSport-Events, anspruchsvolle Filme fernab des Mainstreams oder aber auch Anime Highlights runden das Programm rund um die Blockbuster Filme künftig ab. Kreative Events wie das Street Food Sommerfest, gehören ebenfalls zu dem neuen Konzept dazu.

In Zusammenarbeit mit dem Verein People Welcome, welcher bei der Organisation der Food Truck Karawane unter die Arme greift und für den guten Zweck arbeitet, können die Gäste über drei Tage lang auf eine kulinarische Weltreise gehen und authentisches Streetfood aus allen exotischen Ecken des Erdballs kennenlernen. Von japanischen Gyōza für Liebhaber der asiatischen Küche bis hin zu Insektenburger für Abenteurer ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht, denn während das erwachsene Publikum sich stundenlang für Essen begeistern kann, hört die Euphorie für Essen von Kindern in der Regel dann auf, wenn das Essen im Bauch gelandet ist. Daher rückt die Kreisjugendfeuerwehr Homberg-Fritzlar mit einem Pool samt Wasserlaufbälle an, das Kino stellt eine Hüpfburg zur Verfügung zum Austoben, und am Sonntag wird es möglich sein, einen Fahrrad-Spaß-Pass zu bekommen.