Telefonische Krankschreibung soll dauerhaft möglich werden

Von: Christina Zapf

Schockanrufe am Telefon: So fallen Sie nicht auf die fiese Masche rein © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Bald kann es in einigen Fällen wieder Anruf statt Arztbesuch heißen. Das halten Ärzte im Schwalm-Eder-Kreis vom Vorstoß von Bundestag- und Bundesrat.

Schwalm-Eder – Die telefonische Krankschreibung soll dauerhaft möglich sein. Das haben Bundestag und Bundesrat beschlossen. Der Bundestag hat noch rund fünf Monate Zeit, um Richtlinien auszuarbeiten. In Anspruch genommen werden könne die telefonische Krankschreibung künftig bei Krankheiten ohne schwere Symptome und nur von Patienten, die in der jeweiligen Arztpraxis bereits bekannt sind.

Ursprünglich war die Sonderregelung während der Corona-Pandemie eingeführt worden, um Arztpraxen und Patienten zu entlasten. Ärzte konnten Patienten, die an leichten Erkrankungen der oberen Atemwege litten, nach telefonischer Rücksprache krankschreiben. Diese Regelung wurde mehrfach verlängert und ist zum 31. März 2023 ausgelaufen. „Das Modell hat sich bewährt“, sagt Dr. Axel Figge, Sprecher des Hausärzteverbands im Schwalm-Eder-Kreis. „Der chronisch Kranke muss dann im Wartezimmer nicht neben dem infektiösen Patienten sitzen“, nennt Figge einen Vorteil der geplanten Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung.

Telefonische Krankschreibung: Künftig nur bei bei Krankheiten ohne schwere Symptome

Er verweist bei dem Modell aber auch auf die Eigenverantwortung der Patienten, ihr Krankheitsbild selbst einzuschätzen und appelliert an ihre Ehrlichkeit. „Die Option, den Arzt persönlich aufzusuchen, bleibt – auch bei Infekten“, sagt Figge. Die telefonische Krankschreibung in bestimmten Fällen erleichtere den Arbeitsfluss und lasse den Ärzten mehr Zeit für die Behandlung komplexerer Krankheitsbilder, so Figge.

Derzeit gibt es zwei Ausnahmen Grundsätzlich ist seit April 2023 eine telefonische Krankschreibung nicht mehr möglich. Falls eine Arztpraxis keine Videosprechstunde anbietet, gibt es zwei Ausnahmen für eine Untersuchung ohne persönlichen Kontakt. Damit eine Arbeitsunfähigkeit nach einer Telefonsprechstunde festgestellt werden kann, muss für die erkrankte Person eine öffentlich-rechtliche Pflicht zur Absonderung bestehen oder es wird für sie eine öffentlich-rechtliche Absonderung empfohlen. (ciz)

„Als Ärzte sind wir in erster Linie an der Gesundheit der Patienten interessiert und wollen Erkrankungen gut behandeln“, sagt Dr. Achim Wunsch aus Gudensberg. „Wir haben eine große Verantwortung“, sagt er – gegenüber dem Patienten, aber auch gegenüber dem Arbeitgeber, der Wirtschaft und der Gesellschaft. „Der persönliche Kontakt ist wichtig, um die richtige Diagnose zu stellen“, sagt Wunsch. Verantwortbar hält er eine telefonische Krankschreibung beispielsweise bei bekannten Patienten, die an bereits diagnostizierter Migräne leiden, einen Magen-Darm-Infekt oder Menstruationsbeschwerden haben. (Christina Zapf)