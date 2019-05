Der TSV Deute besteht seit 100 Jahren – Jubiläumsfest am Wochenende

Mit Handball war man erfolgreich

+ Die Gegenwart: Beim Anfänger-Laufkurs des TSV nehmen jedes Jahr etliche Sportler teil, meist Frauen.

Es waren „traurige Zeiten“, als junge Männer im Jahr 1919, kurz nach Ende des 1. Weltkriegs, den Turnverein „Gut Heil“ in der Gemeinde Deute gründeten. So steht es im Gründungsprotokoll des Sportvereins, der als TSV in diesem Jahr 100 Jahre alt wird – und das auch feiern will.