Überfall auf Tankstelle in Lützelwig: Kassierer mit Pistole bedroht

Von: Lea Beckmann

Raubüberfall: Am Sonntag bedrohte ein Täter den Kassierer der Shell-Tankstelle in Lützelwig. © Lea Beckmann

Erneut gab es einen bewaffneten Raubüberfall im Schwalm-Eder-Kreis: Der Tatort war dieses Mal die Shell-Tankstelle in Lützelwig in der Marburger Straße.

Lützelwig – Kurios: Der bislang unbekannte Räuber trug eine FFP2-Schutzmaske, um nicht erkannt zu werden.

Ähnlich gingen auch die vier Jugendlichen vor, die Ende Juli einen Drogeriemarkt in der Borkener Bahnhofstraße überfallen haben. Auch sie trugen bei dem bewaffneten Überfall Corona-Schutzmasken (HNA berichtete). Die nutzten ihnen jedoch nicht viel: Die Täter waren bereits wenige Tage nach dem Überfall von der Polizei geschnappt worden.

Der Räuber in Lützelwig betrat am Sonntag gegen 21.50 Uhr die Shell-Tankstelle, berichtet ein Sprecher der Homberger Polizeidirektion. Der Mann bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und raubte Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe, teilte die Polizei weiter mit. Der Kassierer sei zum Tatzeitpunkt allein in der Tankstelle gewesen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Es sei sofort eine Fahndung eingeleitet worden, die blieb bislang allerdings erfolglos, so die Polizei. Der Kassierer blieb unverletzt.

Folgende Täterbeschreibung liegt der Polizei vor: Der Unbekannte ist männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er soll von korpulenter Statur sein, braune Haare haben und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß sein. Während der Tat soll er eine grüne Jacke getragen haben, eine dunkle Mütze und eine FFP2-Maske. Vermutungen, dass es sich bei dem Täter mit Corona-Schutzmaske um einen Nachahmer des Drogerie-Überfalls handele, wollte die Polizei nicht bestätigen.

Der Betrieb an der Tankstelle wurde am Montag wieder aufgenommen. Der Tankstellenleiter wollte sich auf HNA-Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern.

Es war nicht der erste Raubüberfall auf die Shell-Tankstelle. Schon 2002, 2009, 2012 und 2015 hatten es Täter auf sie abgesehen.

Das zuständige Kommissariat 10 der Polizeidirektion Schwalm-Eder hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter geben können, können sich an die Polizei unter Tel. 0 56 81/77 40 oder an jede andere Polizeistation wenden. (Lea Beckmann)