Überfall mit Messer auf Buchladen in Remsfeld: Polizei fahndet mit Foto

Mann bedrohte Angestellte

+ © privat Gesucht: Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem flüchtigen Räuber. © privat

Remsfeld. Nach dem versuchten Raub in einem Buchladen mit Postannahmestelle an der Hauptstraße in Remsfeld, sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach dem Räuber.