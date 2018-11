Umzug mit Blaulicht: Feuerwehr Gudensberg weihte neuen Stützpunkt ein 

Gudensberg. „So etwas hat es in Gudensberg noch nicht gegeben. Das war einmalig“, sagte Bürgermeister Frank Börner nach dem Blaulichtumzug am Wochenende vom alten ins neue Feuerwehrhaus.

Hunderte Gudensberger und zahlreiche Gäste aus den Nachbarstädten und -gemeinden säumten die Straßen, als die Feuerwehr ihren Umzugsmarsch durch die Stadt machte und schließlich im neuen Feuerwehrhaus am Metzer Kreisel ankam. In der großen Fahrzeughalle waren über 500 Besucher dabei, als das neue Haus den kirchlichen Segen von Pfarren Simon Graef und Pfarrer Gunnar Hartmann erhielt, musikalisch begleitet vom Fanfarenzug Gudensberg.

Eine besondere Ehrung wurde dem Bauleiter der Feuerwehr, Verdy Rüffel, zuteil. Der Übungsplatz hinter dem Feuerwehrhaus trägt jetzt seinen Namen. Damit danken die Feuerwehren ihrem ehemaligen Stadtbrandinspektor für seinen immensen Einsatz von weit über 2000 ehrenamtlichen Stunden. Dankesworte richtete Bürgermeister Frank Börner aber auch an alle Mitarbeiter aus dem Rathaus, dem Bauhof und vor allem den gesamten Gudensberger Feuerwehrleuten, die alle durch ihren Arbeitseinsatz der Stadt viel Geld gespart haben.

Blick auf die Technik

Nach dem offiziellen Teil begannen die Rundgänge und Führungen durch das Haus. Während sich die jungen Besucher auf die Fahrzeuge freuten, in denen sie Sitzproben machten oder sich die Schutzbekleidung überzogen, lag das Augenmerk der Erwachsenen und der Feuerwehrleute auf der neuen Technik. Das waren unter anderem die moderne Atemschutzwerkstatt und die Schlauchpflege.

Bereits am Freitagabend fand die offizielle Übergabe des Gebäudes statt. Architekt Jörg Vetter vom Büro K-Plan übergab symbolisch den Transponder, einen elektronischen Schlüssel, an die Feuerwehr. Für Spaß und Unterhaltung sorgte an beiden Tagen das Duo Pico-Bello aus Göttingen.