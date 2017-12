Unfall unter Alkoholeinfluss

Welcherod. Bei einem Unfall im Frielendorfer Ortsteil Welcherod entstand am frühen Heiligen Abend ein Schaden von 600 Euro.

Nach Angaben der Polizei in Homberg war eine 19-jährige Frau aus Frielendorf um 6:27 Uhr mit ihrem Auto von Dillich in Richtung Welcherod unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle kam ihr eine 40-jährige Frau aus Frielendorf entgegen und die beiden Fahrzeuge berührten sich mit den jeweiligen Spiegeln.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 19-jährigen Frau Alkoholgeruch fest und ordneten eine Blutentnahme an. Dazu geb sie an, sich am Oberschenkel verletzt zu haben. (zzp)