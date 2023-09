Nur mit Experten in den Wald: Mediziner mahnen zur Vorsicht beim Pilze sammeln

Von: Chantal Müller

Links: Der Wiesenchampignon ist ein beliebter Speisepilz. Ältere Pilze haben dunkle Lamellen. Rechts: Der Grüne Knollenblätterpilz sorgt für die meisten Vergiftungen. Schon 50 Gramm können tödlich sein. Man erkennt ihn an seinen hellen Lamellen. © Archiv/dpa

Wer sich in diesen Tagen auf den Weg in den Wald macht, um Pilze zu sammeln, sollte gut aufpassen, was im Körbchen landet. Es kann schnell passieren, dass ein giftiger Pilz dabei ist. Das ist nicht ungefährlich. Wer trotzdem etwas Falsches gegessen hat, sollte sofort reagieren.

Schwalm-Eder – Es herrschen aktuell prächtige Bedingungen für Pilzsammler. Der Regen im August sorgt für eine wahre Steinpilz- und Pfifferlingschwemme im Schwalm-Eder-Kreis, sagt Pilzexperte Ewald Langer. Damit steigt die Gefahr für Vergiftungen – besonders mit dem Knollenblätterpilz. Bisher wurden im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar und der Asklepios-Klinik in Schwalmstadt zwar noch keine Menschen behandelt. Die Mediziner raten aber eindringlich davon ab, ohne sachkundige Experten Pilze zu sammeln.

Der Knollenblätterpilz ähnelt in seinem Aussehen dem Champignon, kann aber nach dem Verzehr innerhalb weniger Tage zum Tod führen. „50 Gramm reichen schon für eine tödliche Vergiftung“, sagt Ewald Langer. Nach anfänglichem Unwohlsein mit Bauchschmerzen und Durchfall, die wenige Stunden nach dem Verzehr auftreten, sollte sofort ein Arzt kontaktiert werden, sagt Tobias Honacker. Der klinische Akut- und Notfallmediziner leitet die Zentrale Notaufnahme im Asklepios Klinikum in Schwalmstadt und hat im vergangenen Jahr eine Patientin mit Vergiftungsverdacht behandelt. „Bei Symptomen muss sofort reagiert werden.“ Elvis Ypi, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Pulmologie am Hospital in Fritzlar, geht noch weiter: „Die Chance, einen Patienten zu retten, ist sehr gering.“

Nach Leberversagen hilft nur noch eine Transplantation

Denn nach wenigen Tagen sorgt das Gift des Pilzes dafür, dass die Leber versagt. Dann hilft nur noch eine Transplantation. Der Knollenblätterpilz gilt laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung als giftigster Pilz Deutschlands.

Der Knollenblätterpilz ist auch im Landkreis verbreitet, geht Symbiosen mit Bäumen ein und wächst meistens an Eichen, sagt Pilzexperte Langer. Sein Tipp: „Wer sich nicht auskennt, sollte die Finger von Pilzen lassen.“ Wer dennoch nicht auf das Sammeln verzichten möchte, sollte sich mit einem ausgebildeten Pilzberater auf den Weg in den Wald machen. „Bitte nicht mit einem Buch in die Pilze gehen, sondern nur, wenn man sich wirklich auskennt“, appelliert Honacker. Auch spezielle Apps bieten keine ausreichende Sicherheit. „Beim Pilzesammeln sollte man sich nicht alleine auf Apps verlassen“, warnt auch Martin Ebbecke, der das Giftinformationszentrum Nord in Göttingen leitet. Das für Hessen zuständige Giftinformationszentrum in Mainz stand trotz mehrfacher Anfrage wegen Personalmangels nicht für eine Auskunft zur Verfügung.

Giftberatung rund um die Uhr erreichbar

Bei Vergiftungserscheinungen ist das Giftinformationszentrum (GIZ) in Mainz erste Anlaufstelle. Das GIZ ist für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig. Es bietet rund um die Uhr ärztliche Beratung bei Vergiftungen aller Art. Nach eigenen Angaben übernimmt das GIZ etwa 110 Beratungen pro Tag, pro Jahr etwa 40 000 (Stand 2020). Die Giftberatung ist telefonisch erreichbar unter Tel. 06131/19240. (Chantal Müller)

Bei Pilzvergiftung sofort reagieren

Was ist so gefährlich an einer Vergiftung mit dem Knollenblätterpilz?

Der Knollenblätterpilz sieht dem Champignon ähnlich, gilt aber als der giftigste Pilz Deutschlands. Das Bundesinstitut für Risikobewertung schätzt, dass Knollenblätterpilze für mindestens 80 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen in Deutschland verantwortlich sind. Der Pilz enthält ein Toxin, das die Leber schädigt, sorgt aber kurz nach dem Verzehr zunächst nur für Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall. Danach kann es Patienten besser gehen, sagt Tobias Honacker, Leiter der Zentralen Notaufnahme in Schwalmstadt. „Das ist ein fauler Frieden“. Denn: „Dann geht es in den lebensbedrohlichen Bereich.“ Versagt die Leber, hilft nur eine Transplantation.



Wie viel muss man gegessen haben, um gefährdet zu sein?

Beim Knollenblätterpilz reichen laut Pilzexperte Ewald Langer aus Bad Zwesten bereits 50 Gramm für eine tödliche Vergiftung. Das bestätigt auch Mediziner Honacker. „Beim Knollenblätterpilz könnte ein Pilz reichen, um mehrere Menschen zu vergiften.“



Was ist der Unterschied zwischen echter und unechter Pilzvergiftung?

Etwa 80 Prozent der Vergiftungen gehen laut Honacker auf Pilze zurück, die nicht richtig durchgegart oder mit Bakterien und Schimmel befallen sind. Sie verursachen – meist heftige – Symptome, sind aber nicht lebensbedrohlich. 20 Prozent sind auf Pilze zurückzuführen, die tatsächlich giftig sind und den Körper schädigen.



Wie findet man heraus, ob man sich vergiftet hat?

Wer Symptome wie Bauchschmerzen oder Brechdurchfall erkennt, sollte sofort reagieren, rät Honacker. „Der Schaden ist zwar angerichtet. Man sollte die Anzeichen aber in jedem Fall ernst nehmen“, sagt auch Elvis Ypi, Facharzt für Innere Medizin am Hospital zum Heiligen Geist. Alle Beschwerden, die mehr als sechs Stunden nach der Mahlzeit auftreten, sollten dringend untersucht werden. Wer sich an ein Krankenhaus wendet, sollte Speisereste, Erbrochenes und Stuhlgang mitbringen – falls vorhanden, rät Honacker. Das klingt erst einmal unangenehm, erfüllt aber einen wichtigen Zweck: „Es hilft uns dabei, eine Diagnose zu stellen“, sagt Honacker, „auch wenn man denkt, es ist eklig. Für uns ist das normal.“



Außerdem sollten alle Mitesser informiert werden, selbst wenn sie noch keine Symptome haben. „Es kann auch für sie potenziell gefährlich sein.“ Durch eine Urinprobe könne zwar ebenfalls festgestellt werden, ob eine Vergiftung vorliegt. „Das Ergebnis kommt dann aber so spät, dass der Patient schon tot ist.“



Können Patienten mit Pilzvergiftungen in den Kliniken im Schwalm-Eder-Kreis behandelt werden?

Grundsätzlich werden alle Notfallpatienten aufgenommen. „Wegschicken gilt nicht“, sagt Honacker. Wer falsche Pilze gegessen hat, wird erstversorgt. Bestätigt sich die Diagnose, werden Patienten in Schwalmstadt auf die Intensivstation verlegt, um dort überwacht zu werden. Ist der Patient bereits in der Phase des Leberversagens, wird er an die Unikliniken in Hannover und Frankfurt weitervermittelt. „Die können nämlich auch Lebertransplantationen machen“, sagt Honacker.



Darüber hinaus nehmen die Kliniken Kontakt mit dem Giftinformationszentrum auf, das etwa einen Pilzsachverständigen schicken kann, der das Erbrochene untersucht.



Wie läuft die Behandlung?

Patienten werden bei einem Vergiftungsverdacht mit Mariendistel behandelt. Das darin enthaltene Silibinin soll ein Leberversagen verhindern, erklärt Honacker. Melden sich Patienten bereits im Frühstadium sei eine Behandlung mit gereinigter medizinischer Kohle denkbar. Außerdem werden Erkrankte engmaschig überwacht, da die Leber auch für die Blutgerinnung verantwortlich ist. „Wenn die Blutgerinnung nicht mehr funktioniert, muss man reagieren. Dann ist das kein Spaß mehr“, warnt Honacker.

Hilfe von Pilzsachverständigen Wegen der großen Gefahr durch Vergiftungen raten Experten dazu, nur mit ausgebildeten Pilzsachverständigen in den Wald zu gehen. Diese sind von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie geprüft. Sie können Pilze erkennen und ihren Speisewert einschätzen. Zudem kennt er ökologische Zusammenhänge, Schutzbestimmungen und Gesetzesgrundlagen und berät Pilzsammler über die Essbarkeit und Giftigkeit. Eine Übersicht mit Sachverständigen, die in der Region aktiv sind, gibt es auf: dgfm-ev.de/service/pilzsachverstaendige

(Chantal Müller)