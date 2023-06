50 Jahre SG Uttershausen/Lendorf: Sporttag zum Mitmachen

Von: Christina Zapf

Haben die zweitägige Feier organisiert: von links Kurt Ritter, Kassierer, Thomas Ackerman, 2. Vorsitzender, und Heinrich Gröger, Mitglied im Festausschuss zum Vereinsjubiläum. © Christina Zapf

Die SG Uttershausen/Lendorf feiert ihr 50-jähriges Bestehen an zwei Tagen. Ein Sporttag lädt zum Ausprobieren zahlreicher Sportarten ein.

Uttershausen – Kurt Richter, Thomas Ackerman und Heinrich Gröger können es kaum erwarten. An gleich zwei Tagen feiert ihr Verein – die SG Uttershausen/Lendorf – ihr 50-jähriges Bestehen. Um das Jubiläum angemessen zu würdigen, haben die drei Männer zusammen mit weiteren Helfern ein Programm zusammengestellt, das einiges zu bieten hat. Im Mittelpunkt stehen Sport und Spaß.

Geht es am Freitagabend noch gediegen zu, ist am Samstag jede Menge Action angesagt. In der Turnhalle in Uttershausen, Mönchhofstraße, findet am Freitag ab 19 Uhr ein Kommersabend statt. Der Eintritt ist frei. Die Geschichte des Vereins, der 1973 aus dem Tuspo 1911 Uttershausen (ab 1945 „Freie Turn- und Sportverein Uttershausen“) und Blau-Weiß 1956 Lendorf hervorging, wird vorgestellt und langjährige Vereinsmitglieder werden geehrt.

„In einer kleinen Broschüre haben wir die Geschichte aufgearbeitet“, sagt Kurt Richter, Kassierer bei der SG Uttershausen/Lendorf. Diese wird zum Festakt vorgestellt. Es gibt Brezeln und Getränke. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Männergesangsverein 1879 Uttershausen.

50 Jahre SG Uttershausen/Lendorf

Ein Sporttag ist am Samstag auf dem Sportplatz in Uttershausen geplant. „Unter dem Motto ‘Bewegung macht Spaß’ wollen wir die Teilnehmer dazu animieren, mitzumachen und die verschiedenen Sportarten auszuprobieren. Dazu haben wir die ortsansässigen Vereine eingebunden“, so Richter. Sie können sich präsentieren. Unter anderem ist die Feuerwehr Uttershausen vor Ort.

Der Kulturverein stellt die Geschichte der Wichtel von Uttershausen vor. Das Besondere: Die Besucher sollen nicht nur Zuschauer sein, sondern sind Teil der Feier. Das Angebot richte sich an Kinder ab drei Jahren und an Erwachsene. „Mal sehen, wie es angenommen wird“, sagt Richter.

Viele Programm-Punkte am Sporttag

Ab 10 Uhr heißt es „einfach mal kicken“ – dann geben die Jugendtrainer ein offenes Fußballtraining für Bambini, E- und F-Jugend. Es gibt eine Medaille fürs Mitmachen. Ab 10 Uhr laden die Alten Herren zu einer Fahrradtour ein – etwa 20 Kilometer. Neben der Fußballabteilung der SG Uttershausen/Lendorf gestalten weitere Abteilungen das Programm mit. Um 11 Uhr startet eine Nordic-Walking-Tour – rund 1,5 Stunden. Alle Angebote sind offen für Nichtvereinsmitglieder. Um 13 Uhr spricht Waberns Bürgermeister Claus Steinmetz auf dem Sportplatz in Uttershausen.

Besucher können ab 13 Uhr Boccia spielen und sich im Zielwerfen mit der Angel versuchen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und von 13 bis 17.30 Uhr eine Kinderolympiade mit acht Stationen. „Es geht um Kondition und Koordination“, sagt Heinrich Gröger, Mitglied im Festausschuss zum Jubiläum. „Angeboten werden beispielsweise Eierlauf und Sackhüpfen“, sagt der 81-Jährige, der schon Mitglied im Vorgängerverein der SG Utterhausen/Lendorf war.

Kim Sippel lädt zum Elfmeter- und Penaltyschießen ein

Ab 15 Uhr können Gäste Volleyball sowie Tennis spielen und die Rückenschule kennenlernen. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Darüber werden Curry- und Bratwurst sowie Getränke angeboten. Ein weiterer Höhepunkt des Sporttags ist laut Thomas Ackerman, 2. Vorsitzender, der Besuch von Kim Sippel aus Uttershausen. Er ist seit 2015 Torhüter der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft, mit der er 2018 Weltmeister wurde. Sippel lädt die Besucher zum Elfmeter- und Penaltyschießen ein.

Thomas Ackerman ist nach seinem Zuzug nach Uttershausen 2018 in den Verein eingetreten. Seit 2019 ist der 32-Jährige Mitglied im Vorstand. Er spielt selbst Fußball in der 2. Seniorenmannschaft. Um 18 Uhr gibt es zum Abschluss des Sporttags am Samstag ein Fußballspiel mit ehemaligen Spielern der Seniorenmannschaften.

„Wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, sagt Kurt Richter mit Blick auf den Sporttag. Der 68-Jährige hat selbst 40 Jahre Fußball gespielt. Seit 20 Jahren ist er im Vereinsvorstand. Er sagt, dass der Vorgängerverein der SG Uttershausen/Lendorf, die 1. Seniorenmannschaft spielt derzeit in der Kreisoberliga, in den 1950er-Jahren eine sehr gute Fußballmannschaft, die „Knöpfel-Elf“ hatte. In ihr spielten fünf Spieler mit dem Nachnamen Knöpfel. Sie trugen dazu bei, dass die Mannschaft in der damaligen 2. Amateurliga mitmischte. (Christina Zapf)