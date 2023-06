50 neue Kita-Plätze für Wabern

Von: Christina Zapf

Die Kindertagesstätte „Storchenwiese“ in der Ziegenhainer Straße in Wabern. Durch Zuzug und eine gestiegene Geburtenrate hat sich der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder erhöht. © Christina Zapf

Gemeindevertreter genehmigen Umbau von Kita „Storchenwiese“. Dort sollen 50 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder entstehen. Übergangslösung in Kita „Schatzkiste“ geplant.

Wabern – Die Gemeindevertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass Wabern 50 neue Betreuungsplätze für Kinder bekommen soll. Die Lösung besteht aus zwei Bausteinen.

Ausgangslage ist, dass insbesondere bei den Kindern zwischen drei und sechs Jahren künftig ein erhöhter Bedarf angenommen wird. Das Jugendamt geht in seiner Bedarfsberechnung allerdings vom Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz aus. Auf dieser Grundlage wären drei neue Krippengruppen (Kinder von null bis drei Jahren) und vier altersübergreifende Gruppen (Kinder von zwei bis sechs Jahren) nötig. Laut Bürgermeister Claus Steinmetz gehen diese Annahmen jedoch an der Realität vorbei. Rückblickend auf die vergangen fünf Jahre sei festzustellen, dass die meisten Kinder erst mit dem zweiten oder gar dritten Lebensjahr in der Kita angemeldet werden.

Deshalb wurde die Bedarfsberechnung wie folgt angepasst: Bei den ein- bis zweijährigen Kindern wird angenommen, dass 50 Prozent einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen und bei den zwei bis dreijährigen 80 Prozent.

Kurzfristige Lösung für mehr Kita-Plätze in der „Schatzkiste“ geplant

Diese Ansätze liegen, so der Bürgermeister, noch deutlich über den tatsächlichen Zahlen, sodass mittelfristige Veränderungen bei der Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen ausgeglichen werden könnten. Das bedeute auch, dass kein zusätzlicher Bedarf an Krippengruppen besteht – die vorhandenen sechs Gruppen reichen weiterhin aus. Für Kinder ab zwei Jahren sollen jedoch vier zusätzliche altersübergreifende Gruppen geschaffen werden.

Als kurzfristige Lösung soll bereits ab August in der Kita „Schatzkiste“ eine neue, siebte Gruppe entstehen – auf zwei bis drei Jahre befristet. Sie bietet Platz für 23 Kinder. Dafür sollen der Forschungsraum und der Personalraum zum Gruppenraum umfunktioniert werden. Der Schlafraum werde zum neuen Personalraum. Außerdem müssen Bauhofmitarbeiter zwei Toilettenräume kindgerecht umbauen.

Dauerhaft sollen in der Kita „Storchenwiese“ 50 neue Betreuungsplätze für Kinder entstehen

Für die dauerhafte Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen soll die Kita „Storchenwiese“ erweitert werden – von sieben auf neun Gruppen. Dafür müssen die Gebäude von Kinderkrippe und Kindergarten mit einem Zwischenbau verbunden werden. So sollen vier neue Betreuungsräume für bis zu 100 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren entstehen. Im Gegenzug fallen laut Steinmetz allerdings zwei Gruppenräume im bestehenden Kindergartengebäude weg, sodass durch die Erweiterung lediglich 50 neue Betreuungsplätze entstehen. Aufgrund des Umbaus sei es nötig, dass die Leitungen von Krippe und Kindergarten sowie die pädagogischen Fachkräfte ein neues pädagogisches Konzept für die bald neungruppige Kindertagesstätte erarbeiten.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass der Umbau der „Storchenwiese“ mindestens zwei Jahre dauern wird. Eine Kostenschätzung für die Bauarbeiten und die Neugestaltung des Außengeländes liegt bei rund zwei Millionen Euro. Für diese Investition will die Gemeinde eine Landesförderung beantragen. Ob diese bewilligt wird, sei jedoch nicht absehbar. Im Haushaltsentwurf für 2023 sind bereits 500 000 Euro für neue Betreuungsplätze eingeplant.

Hoher Bedarf an Kita-Plätzen in Wabern: Aktuell stehen 26 Kinder auf der Warteliste

Mit den zwei neuen Gruppen in der Kindertagesstätte „Storchenwiese“ werde der ermittelte zusätzliche Bedarf von vier altersübergreifenden Gruppen nicht vollständig abgedeckt. Derzeit warten 26 Kinder für den Zeitraum August bis März 2024 auf eine Zusage für einen Betreuungsplatz. Vor diesem Hintergrund sei die geplante Schaffung von 50 Plätzen vorläufig ausreichend. Mit Blick auf die Zukunft müsse die Planung weiterer Betreuungsplätze jedoch weiterverfolgt werden.

Katja Köhler-Nachtnebel (CDU) sagte, nach dem Neubau der Kita „Schatzkiste“ 2019 habe die Gemeinde gehofft, über ausreichend Betreuungsplätze für Kinder zu verfügen. Doch: „Wabern ist als Wohnort attraktiv“, so Köhler-Nachtnebel. Mit 26 Kindern auf der Warteliste, die einen rechtlichen Anspruch auf einen Kita-Platz haben, müssten nun „schnell und effektiv“ neue Betreuungsplätze geschaffen werden. Deshalb die neue Gruppe in der „Schatzkiste“. Den Umbau der Kita „Storchenwiese“ bezeichnete sie als „vernünftige, einzige Lösung“. Ein Neubau würde das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache, kosten. Dem stimmte André Buss (SPD) zu. Der Kita-Umbau sei mit Blick auf die niedrigere Investitionssumme vertretbar. Ein Neubau wäre auch wegen des Fachkräftemangels im Bereich Kita-Personal schwer umsetzbar. (Christina Zapf)