Karl Thiel aus Hebel schenkt Möbeln ein neues Leben

Von: Christina Zapf

Karl Thiel begann 1953 die Lehre zum Sattler und Polsterer. Später lautete die Berufsbezeichnung „Raumausstatter“. © Christina Zapf

Karl Thiel aus Hebel ist seit mehr als 70 Jahren Raumausstatter. 1953 begann er seine Lehre. Heute ist er Rentner und werkelt nur noch als Hobby an alten Möbeln.

Hebel – Karl Thiel aus Hebel stammt aus einer Handwerkerfamilie. Seit dem Beginn seiner Ausbildung 1953 sind nun 70 Jahre vergangen. Im Alter von 14 Jahren erlernte er, wie sein Vater vor ihm, den Beruf des Sattlers und Polsterers. Damit führte er die handwerkliche Tradition in seiner Familie fort. Sowohl sein Urgroßvater als auch sein Großvater väterlicherseits waren Schuhmacher-Meister.

1962 legte Karl Thiel seine Meisterprüfung ab und übernahm noch im selben Jahr den Betrieb seines Vaters in Hebel, Frankenberger Straße 9. 2022 konnte Karl Thiel somit auf 60 Jahre Meister und 60 Jahre Betrieb blicken, sein Sohn Ralf Thiel hatte ihn übernommen.

In der Werkstatt tüftelt der 85-Jährige bis heute. Sein Herz habe von Anfang an für das Polstern geschlagen. „Es entsteht etwas, das immer besser wird“, sagt Karl Thiel. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sein Meisterstück ein Clubsessel war, an dem er unter Beweis stellte, dass er die unterschiedlichen Techniken des Polsterns beherrschte. Über all die Jahre hat er vielen abgenutzten Möbelstücken ein neues Leben geschenkt. In seiner Werkstatt hat Karl Thiel Federn ersetzt, die Polsterauflage erneuert, die Konstruktion mit neuem Stoff überzogen und so zum Beispiel aus „Opas Ruhesitz“ einen flotten Zweisitzer gezaubert.

Karl Thiel erlebte das Handwerk des Raumausstatters im Wandel der Zeit

Mit der Zeit machte die maschinelle Fertigung von Polstermöbeln und Matratzen große Fortschritte und das Handwerk des Sattlers und Polsterers wandelte sich. Der Part des Sattlers hatte zwar mit dem Erfolgszug des Automobils an Bedeutung verloren, neben dem Polstern zählte dann jedoch auch das Verlegen von Fußböden, das Tapezieren, das Zuschneiden, Nähen und Aufhängen von Gardinen, die Anbringung von Wandbespannungen und das Dekorieren zu den Aufgaben von Karl Thiel – der nun Raumausstatter war. „Es ging um Schönheit“, sagt Thiel.

Die Gardinen wurden zeitweise zur Haupteinnahmequelle. „Heute haben die Leute Plissees und Rollos“, sagt Thiele. Eine Polstergarnitur (eine Couch, zwei Sessel) beziehen zu lassen, kostete 1800 D-Mark. Waren seine Kunden mit seiner Arbeit zufrieden, bescherten deren Freunde und Nachbarn ihm den nächsten Auftrag. Von zehn Aufträgen seien ihm neun gelungen. „Ich habe immer versucht, möglichst wenig Fehler zu machen.“

Rentner Karl Thiel, der vor mehr als 70 Jahren den Beruf des Raumausstatters erlernt hat, in seiner Werkstatt. In all den Jahren hat er die Hochzeit, aber auch den Niedergang des Handwerks erlebt. © Christina Zapf

Mit ihm im Betrieb arbeiteten stets bis zu drei Gesellen. Dennoch war Karl Thiel oft von 7.30 Uhr bis 18 Uhr in der Werkstatt, je nach Auftragslage auch länger. Seine verstorbene Frau Marianne übernahm die kaufmännischen Aufgaben im Betrieb. In der Hochzeit war sein Kundenstamm trotz Konkurrenz groß, erinnert sich Karl Thiel. Ihm sei es jedoch stets wichtig gewesen, seine Aufträge fristgerecht fertigzustellen. „Ich habe nie etwas versprochen, was ich nicht halten konnte“, sagt er.

Der Raumausstatter arbeitete unter anderem für die Brauerei Binding und das Brauhaus Knallhütte. Aber auch das Restaurant „Zum Krokodil“ in der Frankfurter Straße in Kassel und ein Restaurant in der Orangerie in Kasse gestaltete er mit. Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) beauftragte ihn für die Standorte in Homberg, Bad Emstal und Beiseförth mit der Verlegung von Fußböden und der Dekoration.

Karl Thiel aus Hebel hat 16 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet

„Ich habe 16 Lehrlinge erfolgreich ausgebildet“, sagt Karl Thiel, der 1998 den Ehrenbrief des Landes Hessen bekam. Stolz ist er, dass zwei seiner Auszubildenden Kammersieger ihres Jahrgangs bei der Gesellenprüfung wurden.

Der 85-Jährige erlebte sowohl die Hochzeit der Raumausstatter als auch den Niedergang des Berufs. Heute gibt es nur noch wenige Betriebe. Konnte sich Karl Thiel einst nicht vor Aufträgen retten, habe sein Sohn, der den Betrieb – und damit die handwerkliche Tradition in der Familie in fünfter Generation – fortführte, es schwer gehabt, Geld zu verdienen. Das geänderte Kaufverhalten und die Mentalität der Wegwerfgesellschaft führten dazu, dass viele Raumausstatter schließen mussten. Viele ihrer Arbeitsfelder waren weggebrochen.

Der Tod von Ralf Thiel 2022 im Alter von 57 Jahren bedeutete das Ende des Hebeler Betriebs. Karl Thiel, der seit 20 Jahren Rentner ist, nutzt seine Fähigkeiten als Raumausstatter heute für seine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Reparaturcafé in Battenfeld. So will er der Verschwendung von Rohstoffen entgegenwirken. (Christina Zapf)