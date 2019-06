Alles begann vor 100 Jahren: FTSV Harle feiert großes Jubiläum

Harle – Im Waberner Ortsteil Harle wird ab dem 19. Juni fünf Tage lang gefeiert, denn der Freie Turn-und Sportverein (FTSV) wird 100 Jahre alt. Der FTSV ist mit seinen rund 350 Mitgliedern der größte Verein des Ortes.

Mit seinen Sparten Fußball, Damen-Gymnastik, Kinderturnen, Zumba, Theatergruppe, Freizeittischtennis, Rückenschule und Wandern hat er viel zu bieten.

45 junge Männer ergriffen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Initiative und gründeten den Sportverein Freie Turnerschaft 1919 Harle. Wie der Name schon sagt, stand damals nicht der Fußball, sondern das Turnen im Vordergrund. Ende der 20er-Jahre wurde dann das Fußballspiel der Vereinsschwerpunkt.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kam das sportliche Engagement zum Erliegen und erst im August 1946 trafen sich Vereinsmitglieder wieder zu einer ersten Versammlung. Fußball war dann zwei Jahre später sogar auf einem richtigen Sportplatz möglich, der am „Harler Mühlchen“ in der Nähe der heutigen Stauklappe eingeweiht wurde. Die Sparten Leichtathletik und Tischtennis kamen später hinzu.

In den Reihen der Leichtathleten stand der spätere Spitzensportler Josef Klik, der Deutscher Meister im Kugelstoßen, Diskuswerfen und Zehnkampf wurde und an den Europameisterschaften für Mehrkampf in Belgrad teilnahm. Beim Tischtennis machte sich Louis Lehnhart wegen seiner herausragenden Erfolge auf Kreis- und Bezirksebene einen Namen.

Neben dem Sport lebte aber auch das Spiel auf der Bühne auf, denn es formierte sich eine Theatergruppe, die bis in die späten 1960er Jahre auftrat. „Das Theaterspielen ist eine alte Tradition aus den 50er und 60er Jahren in Harle“, sagt Karin Ratzkowski, die 1963 im Alter von 19 Jahren beim Theaterstück „Die schlaue Franziska“ schon auf der Bühne mitwirkte.

Für die Fußballer und Leichtathleten begann 1962 mit dem Bau eines weiteren Sportplatzes am Mühlenweg eine neue Ära, denn neben neuen Spiel- und Trainingsmöglichkeiten wurde bei der Einweihung auch der neue und heute noch gültige Vereinsname mit einem großen Sportfest gefeiert. Fünf Jahre später sorgte eine Damen-Gymnastikabteilung für 45 neue Vereinsmitglieder sorgte.

Anfang der 70er-Jahre wurde regelmäßig das Sportabzeichen erworben. Hinzu kamen im ein Hartplatz und ein neuer Trainingsplatz für die Fußballer eine Weitsprunggrube, Kugelstoßanlage und eine neue Laufbahn.

Seit etwa 5 Jahren bietet der Verein wieder regelmäßig Wanderveranstaltungen an und eine Zumba-Gruppe hat inzwischen auch Fuß gefasst und eine Freizeitfußball-und Seniorenwandergruppe hat sich auch etabliert.