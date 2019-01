Bombenalarm am Bahnhof in Wabern: Zug wurde evakuiert

Am Bahnhof in Wabern hat es am frühen Sonntagabend einen Bombenalarm gegeben. Ein Zug wurde evakuiert, die Polizei hat bislang aber nichts gefunden.

Nach Angaben von Bundespolizei und der Polizei in Fritzlar wurden die Einsatzkräfte um 17.48 Uhr alarmiert. Eine türkischsprechende Frau habe demnach in dem Zug der Hessischen Landesbahn, der vom Hauptbahnhof in Kassel in Richtung Treysa fuhr, ein Gespräch dreier ebenfalls türkischsprechender Männer mit angehört. Dabei habe sie verstanden, dass in den nächsten zwei Stunden in einem Zug eine Bombe explodieren würde. Ob es sich dabei um den Zug, in dem sich die Frau befand, handelte, konnte sie aber nicht genau sagen.

Die Frau informierte den Zugbegleiter, der die Bundespolizei alarmierte. Der Zug wurde daraufhin in Wabern gestoppt und evakuiert. Mit Hilfe eines Sprengstoffsuchhundes wurde die Bahn abgesucht - gefunden wurde aber nichts. Nach etwa einer Stunde konnten die Reisenden wieder zurück in den Zug und weiterfahren.

Die drei Männer sind laut Bundespolizei in Wabern und Gensungen ausgestiegen. Nach ihnen wird derzeit gefahndet. Zeugen beschreiben die drei südländisch aussehenden Männer als mittelgroß - etwa zwischen 1,60 und 1,70 Meter - , zwei sollen zwischen 40 und 50 Jahren alt gewesen sein. Einer der Männer soll mit einem Bus in Richtung Fritzlar weitergefahren sein, aber auch die entsprechende Suche nach diesem Hinweis verlief bislang ergebnislos.

Die Polizei überwacht für den restlichen Abend alle Züge, die in Richtung Frankfurt bzw. Treysa fahren.

Mehr in Kürze.