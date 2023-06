Brand in der Zuckerfabrik in Wabern

Von: Christina Zapf

Brand in der Zuckerfabrik in Wabern: Der Rauch zieht in Richtung Norden ab. © Christina Zapf

Brand in der Zuckerfabrik in Wabern. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Wabern - Über der Zuckerfabrik in Wabern war am Freitag gegen 22 Uhr eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Laut Christian Rinnert, Kreisbrandmeister für Presse- und Medienarbeit, brannte es im Bereich der Rübenpellet-Verladung. Ture Freudenberg, Betriebsingenieur und stellvertretender Betriebsleiter der Zuckerfabrik, berichtet auf HNA-Anfrage, dass es sich um einen Schwellbrand handelte. Er sei in den Fördereinrichtungen für die Pellets ausgebrochen und habe sich von dort auf den Becherelevator (Aufzugsanlage) ausgedehnt.

Die Polizei geht vorläufig davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Es sei nicht von einem hohen Gebäudeschaden auszugehen.

Brand in der Zuckerfabrik in Wabern: 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. © Christina Zapf

Brand in Zuckerfabrik: Feuerwehren aus Wabern, Homberg, Fritzlar und Felsberg im Einsatz

Alle Waberner Feuerwehren seien zum Brand in der Zuckerfabrik alarmiert worden, ebenso wie die Feuerwehren Homberg, Fritzlar und Felsberg, so Rinnert. Sie waren unter anderem mit mehreren Tanklöschfahrzeugen sowie drei Drehleiter-Fahrzeugen angerückt. Auch das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei waren mit Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehrleute bauten mehrere Leitungen zum Löschen des Brandes auf. „Der Rauch zieht ab, die Luken sind offen“, sagt Freudenberg kurz nach 23 Uhr. Die Feuerwehr suche lediglich noch nach möglichen verbliebenen Glutnestern.

Die weiteren Ermittlungen zum Brand werden durch die Beamten der Polizeistation Fritzlar geführt. (Christina Zapf)