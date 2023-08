Harle feiert 75 Jahre Kirmes: Das ganze Dorf macht mit

Von: Christina Zapf

Haben die Zeltkirmes vorbereitet: von links Daria Lastring, Jonah Botte, Phillip Schmidt, Nico Döring, Johannes Rose, Till Simons, Julian Schmidt, Franziska Veith, Michael Grüber, Justin Bock, Andreas Pscholowski, Urs Jäger, Till Forbriger, Daniel Apel, Malou Deipenbrock, Angelika Czerwinska, Philipp Schneider und Lenja Wermter. © Christina Zapf

Das Event des Jahres steht in Harle an: die Zeltkirmes. Der Waberner Ortsteil feiert 75 Jahre Kirmes. 21 Kirmesburschen und -mädchen haben bei den Vorbereitungen mitgeholfen.

Harle – Das Event des Jahres steht ab heute in Harle an: die Zeltkirmes. Der Waberner Ortsteil feiert 75 Jahre Kirmes. Bereits am Montag hat das Kirmes-Team mit dem Aufbau des großen Zeltes begonnen, so Kirmespapa Urs Jäger – der 24-Jährige hat bei den Planungen den Hut auf.

Nach dem Start der Veranstaltung übernehmen die Kirmesburschen und -mädchen die Bewirtung. Dabei werden sie von den Mitgliedern anderer Harler Vereine wie beispielsweise dem Angelverein, dem Sportverein und dem Kulturverein unterstützt. „Viele der Vereine beteiligen sich auch mit einem Wagen am Kirmesumzug am Sonntag“, sagt Urs Jäger. Als Team-Mitglied lerne man zu organisieren. Bereits rund zehn Monate im Voraus heißt es Bands anschreiben, Zelt buchen, Pfarrer und Musikkapelle informieren. Später werden dann die Schichten im Zelt vergeben.

Kirmesteam in Harle hat 21 Mitglieder: Tradition wird fortgeführt

21 Mitglieder hat das Kirmesteam in Harle. Damit ist es laut Andreas Pscholowski groß. Meist seien es rund 15 Burschen und Mädchen. Er selbst ist seit 2015 Kirmesbursche in Harle. Wie Urs Jäger derzeit, war Pscholowski 2019 Kirmespapa. Er zählt zu den Teammitgliedern mit dem größten Erfahrungsschatz, denn er organisiert nun schon die sechste Zeltkirmes mit. „Es ist meine letzte Kirmes“, sagt der 29-Jährige – zumindest was die Organisation angeht. Normalerweise finde die Harler Zeltkirmes alle zwei Jahre statt. „Immer in ungeraden Jahren“, so Pscholowski. 2022 sei, noch bedingt durch die Corona-Pandemie, eine Ausnahme gewesen. „Die nächste Kirmes gibt es 2025“, sagt er.

In den 75 Jahren Kirmes, die nun gefeiert werden, gab es auch immer wieder längere Phasen, in denen keine Kirmes stattfand, so der 29-Jährige. Beispielsweise in den Jahren 2001 bis 2004. Und auch zwischen 2009 und 2015 scheiterte die Veranstaltung am fehlenden Team.

Erste Zeltkirmes in Harle gab es 1981 auf dem Sportplatz

Die erste Zeltkirmes gab es 1981 im September auf dem Harler Sportplatz. Davor wurde im jährlichen Wechsel das Kirchweihfest im November im Saal der vor 25 Jahren noch bestehenden Gaststätte „Stieglitz“ und der bis Anfang der 80er noch existierenden Gaststätte Pauels gefeiert.

Der Sonntag sei der wichtigste Tag der Zeltkirmes. „Da ist das ganze Dorf eingebunden“, sagt Jäger. Neben Gottesdienst, Umzug und Mittagessen gebe es auch ein Kinderprogramm unter anderem mit einer Hüpfburg. Jäger ist seit 2016 im Kirmesteam. Damit trat er in die Fußstapfen seines Vaters und seiner Geschwister. Mit der mehrtägigen Veranstaltung werde die Gemeinschaft im Dorf gestärkt, so der 24-Jährige. „Man kommt sich näher, man lernt sich kennen.“ Einstige Kirmesburschen und -mädchen würden sich noch Jahre später bei Stammtischen treffen. Neben Harlern werden auch Kirmesteams aus umliegenden Orten das Event besuchen. „Von der eigenen Veranstaltung hat man selbst nicht so viel“, sagt Urs Jäger. „Kirmes ist Arbeit und anstrengend“, so der Kirmespapa. (Christina Zapf)