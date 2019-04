Nach Brand der Küllbergshütte in Harle: Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Grillhütte Harle wurde von Brandstiftern angezündet. Zu diesem Ergebnis sind die Brandermittler der Kriminalpolizei gekommen.

Da es in der Harler Hütte weder einen Strom- noch einen Wasseranschluss gab und auch kein Blitz einschlug, gehe die Polizei von Brandstiftung aus, teilte sie am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Das Blockhaus am höchsten Punkt des Harler Küllbergs war in der Nacht zu Sonntag in Flammen aufgegangen und zerstört worden. Bereits als die Feuerwehren aus den Waberner Ortsteilen eintrafen, stand die Blockbohlenhütte im Vollbrand.

Ob dieser Brand aber mit den beiden vorhergehenden Hüttenbränden in Schrecksbach und Riebelsdorf in Verbindung steht, könne die Kriminalpolizei zurzeit bestätigen noch ausschließen, teilt Sprecher Volker Schulz mit.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die in der Nähe von Grillhütten beobachtet werden. Den Schaden an der Harler Küllbergshütte schätzt sie mittlerweile auf insgesamt 70.000 Euro.

Hinweise:Polizei Homberg unter Tel. 05681/7740

