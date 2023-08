HNA-Serie „Am Gartenzaun“: Uttershausen ist ein Ort mit vielen helfenden Händen

Von: Christina Zapf

Drei Wichtelfiguren des Holzschnitzers Christian Lorenzoni stehen vor dem Dorfgemeinschaftshaus an der Frielendorfer Straße. Zu „Fränzchen“ haben sich von links hinten Volker Grede, Irene Hämel, Frank Morsch, Annemarie Kirchner und Gerhard Jäger, vorne Theo Steiner, Florian Steiner und Tilda Steiner gesellt. © Christina Zapf

Der dritte Teil der Serie „Am Gartenzaun“ führte in den Waberner Ortsteil Uttershausen. Viele Einwohner bringen sich ein. Dadurch entsteht eine starke Dorfgemeinschaft, die einiges bewegt.

Uttershausen – Den Platz mit Bänken und drei Wichtelfiguren vor dem Dorfgemeinschaftshaus haben die Uttershäuser 2017 selbst neugestaltet. „Das ganze Dorf hat mit angepackt“, sagt der ehemalige Ortsvorsteher Gerhard Jäger. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Umgestaltung ist nur eine von vielen Aktionen in Eigenleistung, mit denen die Einwohner beispielsweise auch die Spielplätze in Schuss halten, so Florian Steiner, stellvertretender Ortsvorsteher des rund 620 Seelen zählenden Dorfs. Auch am jährlichen Umwelttag packen die Uttershäuser generationenübergreifend an und beseitigen herumliegenden Müll, so Melanie Faupel.

Er verbringt gerne Zeit auf dem Spielplatz unweit der Heerstraße: Nuka Donners, 11 Jahre alt. © Christina Zapf

Die Bücherei neben dem DGH soll wie die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu einer Anlaufstelle für die jungen Einwohner werden, so Irene Hämel, 1. Vorsitzende des Kulturkreises Uttershausen. Das Projekt liege dem Autoren Michael Meinicke am Herzen. Dass der Kulturkreis Uttershausen schon viel für das Dorf geleistet hat, wird in den Gesprächen deutlich. Generell sei das Vereinsleben im Dorf gut aufgestellt, finden die Einwohner. Im Kirmesteam Uttershausen-Udenborn engagierten sich viele jüngere Dorfbewohner. Außerdem gibt es unter anderem einen Männer-Gesangsverein, einen Fischerverein, einen Skiclub und die Sportgemeinschaft Uttershausen/Lendorf.

Die Gymnastik-Gruppe der SG Uttershausen/Lendorf: von links Gisela Weißing, Ingrid Otto, Irmlind Schminke, Irene Hämel, Trainerin Kronelia Röse, Karin Tomenendal, Annemarie Kirchner, Anneliese Schröder, Hildegard Wiegand und Marli Arndt. © Christina Zapf

Zu Letzterem gehört die Damengymnastik-Gruppe. Sie gibt es seit 60 Jahren. Einige der Frauen sind Gründungsmitglieder. Jeden Montag treffen sie sich zwischen 18 und 19 Uhr in der Turnhalle. „Wir gehen auch mal zusammen essen oder wandern“, sagt Irmlind Schminke.

Noch ist das neue Feuerwehrgerätehaus nicht ganz fertig: von links Florian Steiner und Roland Grede. © Christina Zapf

Das neue Feuerwehrgerätehaus an der Mönchhofstraße befindet sich noch im Bau. Es löst das alte, zu kleine Gebäude hinter dem DGH ab und bietet unter anderem Platz für die beiden Fahrzeuge, für Sozial- und Umkleideräume, berichtet der Waberner Gemeindebrandinspektor Roland Grede, der auch Wehrführer in Uttershausen ist. Gleich daneben steht die Evangelische Kirche. Diese bekam vor vier Jahren einen neuen Innenanstrich, vier neue Fenster und eine neue Heizung, berichtet der Kirchenälteste Heinrich Gröger (81). Im Kirchgarten findet am Sonntag, 27. August, ab 10.30 Uhr ein Familiengottesdienst statt.

Auf dem Weg zum ältesten Ehepaar des Dorfes springen schön gepflegte Beete ins Auge. Anwohner wie Marion und Herbert Ball kümmern sich um die Bepflanzung und Dekoration, so Irene Hämel.

Das älteste Ehepaar von Uttershausen ist noch rüstig: Gerda (86) und Walter (95) Schröder. © Christina Zapf

Seit 65 Jahren (Eiserne Hochzeit) sind Gerda (86) und ihr Mann Walter (95) Schröder verheiratet. Nach all der Zeit kennen sie einander gut. „Vor ihr ist kein Unkraut sicher, sie ist immer mit der Hacke aktiv“, sagt Walter Schröder über seine Frau. Beide beteiligten sich lange am örtlichen Vereinsleben. Gerda Schröder hielt sich mit Gymnastik fit und ihr Mann war mehr als 60 Jahre bei der Feuerwehr aktiv. Ihre gemeinsame Leidenschaft, das Tanzen, konnten sie bei zahlreichen Feiern im Dorf ausleben.

Vor dem „Krizze-Beemchen“, einer alten Linde am Ortsrand, stehen von links Melanie Faupel, Florian Steiner, Verena Donners, Nina Breiter und Heinrich Gröger. © Christina Zapf

Diese fanden früher auch unter dem „Krizze-Beemchen“, einer alten Linde am Ortsrand in Richtung Wabern, statt. Sie ist ein Wahrzeichen des Orts, so Heinrich Gröger. „Es wurde gesungen und getrunken bis in die Morgenstunden“, sagt Gröger.

Sie haben sich lange Jahre in das Dorfleben von Uttershausen eingebracht und den Waberner Ortsteil mitgeprägt: Werner Arndt, Marlen Huber und Heinrich Huber. © Christina Zapf

Marie Luise und Werner Arndt plauschen öfter mit Heidi und Heinrich Gröger auf der „Schnuddelbank Nr. 1“ – es könnten ja noch weitere dazukommen, so Werner Arndt. Die Idee dazu hatten ihre Nachbarn Melitha und Kurt Wickenhöfer. „Wir treffen uns dort wie früher auf der Milchbank“, sagt Werner Arndt.

Im August 2024 wollen die Einwohner 950 Jahre Uttershausen feiern. Die Vorbereitungen haben bereits begonnen. (Christina Zapf)