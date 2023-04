In Wabern lockt ein kunterbunter Hüpfburg-Spaß für Kinder

Von: Christina Zapf

Ermöglichen die Hüpfburgparty: die Kreissparkasse Schwalm-Eder, der Verein „Das kunterbunte Kinderzelt" und die Gemeinde Wabern.

Die Hüpfburgparty in der Mehrzweckhalle in Wabern ist beliebt. In der Vergangenheit lockte sie bis zu 3000 Besucher an.

Wabern – 13 riesige Hüpfburgen in leuchtenden Farben stehen in der Mehrzweckhalle. Dort findet derzeit die vierte Auflage der Waberner Hüpfburgparty statt. Noch bis einschließlich Sonntag, 23. April, können Kinder in der Rübengemeinde für die gute Sache springen. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern, aus dem Verkauf der Speisen und Getränke sowie aus den Spenden der Besucher kommen dem Verein „Das kunterbunte Kinderzelt“ zugute.

In Kooperation mit der Kreissparkasse Schwalm-Eder veranstaltet der Verein aus Schlüchtern die Riesengaudi für Kinder. Die Gemeinde Wabern unterstützt die Veranstaltung, indem sie die Halle kostenlos zur Verfügung gestellt hat.

Für Sparkassenkunden ist der Eintritt frei. Alle anderen Besucher zahlen zwei Euro Eintritt pro Kind. Vier Tage lang und noch bis einschließlich Sonntag, 23. April, stehen die Hüpfburgen von 10 bis 17 Uhr bereit. Beim vielen Toben kommt aber auch die Sicherheit nicht zu kurz: Vom Verein „Das kunterbunte Kinderzelt“ sind 18 Mitglieder an den Hüpfburgen im Einsatz, von der Kreissparkasse Schwalm-Eder sind über die vier Tage verteilt weitere 50 Mitarbeiter vor Ort, berichtet Michael von Bredow, Vorsitzender der Kreissparkasse Schwalm-Eder. Auch Christian Birkenbach, stellvertretender Regionaldirektor der Kreissparkasse, und Thomas Roß, Vorstand Kreissparkasse, unterstützen die Veranstaltung.

Die Aufsichtspflicht liegt jedoch bei den Eltern. Im Bedarfsfall steht der Ortsverein Wabern vom Deutschen Roten Kreuz bereit, um kleinere Blessuren zu versorgen.

Damit niemand hungrig durch die Halle hüpfen muss, bietet der Verein „Das kunterbunte Kinderzelt“ Burger, Pommes, Chicken Nuggets, Flammkuchen, Waffeln, Popcorn und Getränke an. Kuchen und Nussecken kauft Bernd Druschel, Vereinsvorstand, beim Gudensberger Bäcker Plücker ein.

Kinder können in Wabern für den guten Zweck hüpfen

Organisiert hat die Hüpfburgparty Maria Schäfer von der Kreissparkasse Schwalm-Eder. Auch ihre Kinder Ella (2) und Leon (4) durften springen. Die Hüpfburgparty solle Familien in den langen hessischen Osterferien eine Abwechslung bieten. Die Halle betreten können die Besucher über den Schulhof der Schule am Reiherwald. „Auf dem Schulhof kann man auch parken“, sagt Schäfer. Die Feuerwehrzufahrt müsse jedoch freigehalten werden.

Die Hüpfburgparty sei eine große Einnahmequelle für den Verein, so Druschel. „Das kunterbunte Kinderzelt“ engagiert sich unter dem Motto „Freude bereiten – Not begegnen“ in Rumänien, der Türkei und derzeit mit besonders großem Einsatz in der Ukraine. Nach Kramatorsk, eine Großstadt in der Oblast Donezk im Osten der Ukraine, gehen laut Druschel jede Woche 400 Lebensmittelpakete. Dort lebten vor dem im Februar 2022 ausgebrochenen Krieg 160 000 Menschen. „Jede Woche evakuieren wir auch Ukrainer“, sagt Druschel. Sein Verein hat in der Ukraine eine Niederlassung gegründet. 16 Mitarbeiter sind vor Ort.

In Wabern sorgen 18 Pumpen dafür, dass in den 13 Hüpfburgen immer genug Luft ist. Maria Schäfer empfiehlt, den Kindern Stoppersocken anzuziehen – dann kann das Hüpfen beginnen. (Christina Zapf)