Kulturwoche Wabern lockt mit vielfältigem Programm

Von: Christina Zapf

Haben das Programm der Kulturwoche gestaltet: von links hinten Manfred Uchtmann, Bürgermeister Claus Steinmetz, Britta Olesin, Jens Walkenhorst, Michael Meinicke, vorne Alexandra Vogt-Schulz, Bärbel Spohr, Lena Michael, Susanne Spriesterbach, Helmut Welsch und Frieder Krauss. © Christina Zapf

Die Waberner Kulturwoche lockt mit einem bunten Mix. Das Programm beinhaltet Kabarett, Lesung, Theater, Figurentheater für Kinder sowie Musik aus verschiedenen Genres.

Wabern – Die Kulturwoche in Wabern geht in die neunte Runde. Erneut lockt die Veranstaltung Stars in die Rübengemeinde: Kabarettist Florian Schröder und Bärbel Schäfer, TV-Moderatorin, Autorin und Journalistin, sind zu Gast. Die Kulturwoche von Freitag, 27. Oktober, bis Sonntag, 5. November, bietet aber auch Kulturschaffenden aus der Region eine Bühne.

Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 4. September. Erstmals wird online die Zahlungsmethode „Paypal“ angeboten. Veranstalter der Kulturwoche sind die Gemeinde Wabern, der Geschichts- und Kulturkreis Wabern, das Büro für Frauen und Chancengleichheit des Schwalm-Eder-Kreises, der Literaturkreis Wabern und der Verein Musikschutzgebiet.

Während im vergangenen Jahr die meisten Veranstaltungen aufgrund von coronabedingten Abstandsregeln in der Mehrzweckhalle stattfanden, kehrt die Kulturwoche Wabern nun in den Kulturbahnhof - zurück. „Ambiente und Atmosphäre dort sind prädestiniert dafür“, sagt Bürgermeister Claus Steinmetz. Das Programm beinhaltet Kabarett, Lesung, Theater, Figurentheater für Kinder sowie Musik aus verschiedenen Genres. Dieser Mix soll alle Generationen ansprechen.

Kulturwoche Wabern: Es gibt erstmals eine After-Work-Party

Erstmals gibt es eine rockige After-Work-Party mit der Harler Band „Wild Night“. „Im Bahnhof haben wir noch nicht gespielt“, so Bandleader Jens Walkenhorst. „Wir sind gespannt, wie das neue Format ankommt“, sagt Alexandra Vogt-Schulz, Leiterin der Kulturarbeit der Gemeinde Wabern. Der erste Abend gehört traditionell dem Geschichts- und Literaturkreis. Dieser setzt auf die Band „Die Croonies“. Mitglied Frieder Krauss stammt aus Wabern. Für Jugendliche und junge Erwachsene hat der Verein Musikschutzgebiet die Singer-Songwriterin Alex Mayr und die Indie-Rockband Soeckers eingeladen.

Florian Schröder beansprucht eine große Bühne und tritt in der Mehrzweckhalle auf. Der TSV Wabern und der Caterer „Fettenbrot & Kaviar“ aus Felsberg versorgen an diesem Abend die Gäste. Sonst übernimmt der Geschichts- und Kulturkreis Wabern die Bewirtung. Für Komik sorgt auch Anny Hartmann: „Sie hat sich dem politischen Kabarett verschrieben“, so Vogt-Schulz.

Mit Bärbel Schäfer kommt erneut ein hochkarätiger Gast mit einem interessanten Buch nach Wabern. Sie greift in „Avas Geheimnis“ das Thema Einsamkeit auf. „Nach so einer Lesung geht man nach Hause und hat etwas gelernt“, sagt Spohr, vom Büro für Frauen und Chancengleichheit des Schwalm-Eder-Kreises.

7. Tag der Literatur Er ist inzwischen fester Bestandteil der Kulturwoche Wabern: der „Tag der Literatur“. Ausgerichtet wird er vom Uttershäuser Autor Michael Meinicke und dem Literaturkreis Wabern. Besucher bekommen von 10 bis 17 Uhr viel geboten und können sich auch selbst einbringen. Unter anderem sind Schüler der Reiherwaldschule Wabern und Karl Sandring mit Humor in Kinderliteratur und Lyrik vertreten. Hannah Hübner, Siegerin Poetry-Slam Fritzlar, zeigt ihr Können auch in Wabern. Beim Lesewettbewerb „WOM“ (Wabern Open Mike) kann jeder spontan dreiminütige Texte vortragen. Besonders preist Meinicke „Feileacan“ aus Niedenstein an, sie präsentieren keltische und irische Melodien. (ciz)

Für Theater-Fans zeigt der Kulturstall Deute das Drama von Friedrich Schiller „Die Räuber“ - in neuem Gewand. „Das Stück ist, auch weil wir einen Teil der Originaltexte übernommen haben, anspruchsvoll für die Zuhörer“, sagt Lena Michael. Kinder nimmt Castellos Puppentheater mit auf eine abenteuerliche Reise von „Lars der Eisbär“.

Das Programm der Kulturwoche: Lesung, Kabarett, Theater, Musik und Party

Bei der Kulturwoche in Wabern wird musikalisch und künstlerisch einiges geboten.



- Freitag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr: Die Croonies präsentieren im Kulturbahnhof Schlager der 20er und 30er Jahre. Stilgerecht gekleidet spielen sie mit Mandolinen, Kontrabass, Waschbrett und Kofferschlagzeug Lieder wie „Verrückt nach Hilde“. Eintritt 18 Euro.

- Samstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr: Bärbel Schäfer, TV-Moderatorin, Produzentin, Autorin und Journalistin, liest im Kulturbahnhof aus ihrem Buch „Avas Geheimnis“. Darin betrachtet die Autorin nicht nur die Einsamkeit anderer Menschen in ihrer Umgebung, sondern auch ihre eigene und gewährt tiefe Einblicke in ihr Privatleben sowie ihre eigene Gefühlswelt. Eintritt 20 Euro.

- Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Einlass 10 Uhr: „7. Tag der Literatur“ im Kulturbahnhof. Zwischen 10 und 17 Uhr gibt es unter anderem zahlreiche Beiträge, Lesungen, Musik, eine Mini-Buchmesse und einen Kinderbuchverkauf (siehe Artikel oben). Der Eintritt ist frei.

- Dienstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr: Kulturstall Deute präsentiert „Die Räuber“ im Kulturbahnhof. In der Neuinterpretation von Friedrich Schillers Werk wird die Geschichte um die Grafenfamilie von Moor, die an ihrer Familienfehde und den daraus entstehenden gesellschaftlichen Konflikten zerbricht, in die heutige Zeit übertragen. Eintritt: 15 Euro.

- Mittwoch, 1. November, 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr: Anny Hartmann ist mit „Klimaballerina“ im Kulturbahnhof. Im Programm der Kabarettistin und Wahl-Melsungerin geht es um Klimawandel und Umweltschutz. Ihre kreativen Vorschläge zeigen humorvoll, dass Klimaschutz nichts mit Verzicht zu tun haben muss. Eintritt 20 Euro.

- Donnerstag, 2. November, 19 Uhr, Einlass 18 Uhr: After-Work-Party mit Musik, Cocktails und Snacks. Die Band „Wild Night“ aus Harle spielt im Kulturraum des Bahnhofs Wabern Classic Rock und Pop-Rock aus mehreren Jahrzehnten. Eintritt 15 Euro.

- Freitag, 3. November, 19 Uhr, Einlass 18 Uhr: Alex Mayr und Soeckers sind im Kulturbahnhof zu Gast. Die deutschsprachige Singer-Songwriterin spielt mehrere Musikinstrumente. Ihr Konzeptalbum „Park“ thematisiert unter anderem ein selbstbestimmtes Leben. Die deutschsprachigen Lieder mit britischem Sound der Indie-Rockband Soeckers regen zum Nachdenken an. In ihrem Album „Nie wieder“ setzt sich die Band mit dem Thema Vergänglichkeit auseinander. Eintritt: 15 Euro.

- Samstag, 4. November, 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr: Kabarettist Florian Schröder präsentiert sein Programm „Neustart“ in der Mehrzweckhalle Wabern. Dieses beinhaltet eine Mischung aus politischer Satire und Comedy. Eintritt: 20 Euro.

- Sonntag, 5. November, 15 Uhr, Einlass 14.25 Uhr: Castellos Puppentheater aus Bad Karlshafen zeigt „Lars der Eisbär“. Michael Zuschlag und Gerard Zuschlag-Kaselowsky haben sich ein neues Abenteuer für Lars ausgedacht. Eintritt: Erwachsene fünf Euro, Kinder drei Euro. (Christina Zapf)

Tickets: kulturwoche-wabern.de