Landgraf Carl hinterließ viele Spuren in Wabern

Von: Christina Zapf

Das ehemalige Jagdschloss „Karlshof“ in Wabern diente einst dem Landgrafen als Quartier auf seinen Reisen von Kassel nach Marburg und umgekehrt. © Manfred Delpho

Der Geschichts- und Kulturkreis Wabern und der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde 1834 laden zu einem Vortrag inklusive Buchvorstellung zu Landgraf Carl von Hessen-Kassel ein. Dieser findet am Montag, 12. Juni, ab 19 Uhr im Kulturraum des Bahnhofs statt. Der Eintritt ist frei.

Wabern – Die Regierungszeit Landgraf Carls (1654 bis 1730) reicht vom durch Kriege und Krisen geprägten 17. Jahrhundert bis ins Aufklärungsjahrhundert. Gekennzeichnet war sie durch das Eintreten des Landgrafen für die hugenottischen Glaubensflüchtlinge, seine Bauleidenschaft, die Anlage des Bergparks Wilhelmshöhe mit der beeindruckenden Herkulesfigur und sein dynastisches Geschick, das die fürstliche Familie auf den schwedischen Thron führte.

Er war ein begeisterter Reiher-Jäger

Wabern, zwischen den Residenzstädten Kassel und Marburg gelegen, kann zu den Landgraf-Carl-Orten in der Landgrafschaft Hessen-Kassel gezählt werden. So bezog er dort nicht nur auf dem Weg von Kassel nach Marburg oder von Marburg nach Kassel immer wieder Quartier, sondern hielt sich als begeisterter Jäger regelmäßig zur Reiherbeize in Wabern auf. Als Logis-Ort diente dem Landgrafen das Schloss, das er zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Geschenk für seine Gemahlin, Landgräfin Marie Amalie, hatte errichten lassen – der „Karlshof“. Mit dem ehemaligen Jagdschloss hat Landgraf Carl bleibende Spuren in Wabern hinterlassen.

Mit der gemeinsamen Veranstaltung am Montag wollen der Geschichts- und Kulturkreis Wabern und der Verein für hessische Geschichte und Landeskunde 1834 zeigen, dass Lokal- und Landesgeschichte nicht in Konkurrenz zueinanderstehen, sondern sich gegenseitig bereichern.

Buchvorstellung

Die in dem Band „Landgraf Carl, Felder fürstlichen Handelns (Hessen-Kassel 1677-1730), Perspektiven und Annäherungen“ versammelten elf Beiträge namhafter Autoren aus Marburg und Kassel gehen auf eine Vortragsreihe zur Ausstellung „Groß gedacht! Groß gemacht?“ im Jahr 2018 zurück. Sie erproben neue Perspektiven und Annäherungen an die Person Landgraf Carls, seine Regierungszeit und die Landgrafschaft Hessen-Kassel, indem sie danach fragen, inwieweit die hochgesteckten Herrschaftsziele im fürstlichen Handeln erreicht wurden. Der von den Autoren gespannte Bogen reicht von den Handlungsfeldern Diplomatie, Dynastie, Militär und Adel über Reisen, Finanzen, Gesundheitswesen und Armenfürsorge bis hin zu Wissenschaft, Kunst und Hofmusik. (Von Christina Zapf)