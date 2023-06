Leo musste viel zu früh gehen

Von: Christina Zapf

Teilen

Leo Oidtmann aus Falkenberg war lange zuversichtlich. Er hat selbst in schweren Zeiten die Menschen in seinem Umfeld mit flotten Sprüchen aufgemuntert. © Emiliy Oidtmann

Der 13-jährige Leonardt Henry Oidtmann aus Falkenberg ist tot . Er erlag seiner Leukämie-Erkrankung. Vor einem Jahr hatte er die Diagnose erhalten.

Falkenberg – Leo Oidtmann ist tot. Der 13-Jährige aus Falkenberg erlag am vergangenen Samstag der schweren Leukämie-Erkrankung, die im vergangenen Juni bei ihm diagnostiziert worden war. Leonardt Henry, wie Leo eigentlich hieß, hatte seine Krankheit mit großer Fassung getragen. Lange hatte er sich nicht entmutigen lassen und alle Therapien mitgemacht. Selbst während seinen Krankenhausaufenthalten habe er oft einen flotten Spruch auf Lager gehabt, sagt seine Mutter, Sandra Oidtmann.

Doch Anfang März hatte die Familie die ernüchternde Nachricht erhalten: Leos Blutkrebs war zu stark. Die Ärzte glaubten nicht mehr, dass Leo wieder gesund werden würde. Denn nach vielen Chemotherapien, einer Knochenmarkspende seines Vaters Ende August sowie einer Stammzellentransplantation seiner Mutter im Januar – beides in der Uniklinik Frankfurt – lag der Anteil der Krebszellen im Blut des Jungen schon wieder bei elf Prozent – anstatt bei null.

Leo Oidtmann hatte eine Akute Myelonische Leukämie

Damit war die Japanreise, für die die Familie im Internet einen Spendenaufruf gestartet hatte, nicht mehr möglich. Statt des Fernziels Japan besuchten Leo und seine Eltern beispielsweise den Leipziger Zoo. Dort bekamen sie bei den Wasserschweinen – Leos Lieblingstieren – eine Führung hinter den Kulissen.

Er litt unter einer aggressiven Form der Akuten Myelonischen Leukämie (AML) mit einer zusätzlichen FLT3 Mutation – und die reduzierte die Heilungschancen. Im August 2022 hatte die Familie mit Nachbarn und Freunden in Wabern eine Typisierungsaktion für den 13-Jährigen organisiert. Ein passender Stammzellenspender wäre die Rettung gewesen – doch er wurde nicht gefunden.

„Wir bedanken uns bei allen Menschen für den großen Zuspruch und die Hilfsbereitschaft“, sagt Sandra Oidtmann. Freunde, Nachbarn sowie Fremde hätten sie beim Kampf gegen Leos Leukämie unterstützt und getragen. Aber auch den Ärzten und dem Team der F71-Station des Klinikums Kassel (Kinderonkologie), dem Kinder-Palliativ-Team des Vereins Kleine Riesen Nordhessen, der Kinderkrebshilfe Kassel und Prof. Peter Bader von der Uniklinik Frankfurt sowie seinem Team ist die Familie für ihren Einsatz dankbar.

Das vergangene halbe Jahr hat der Familie noch einmal alles abverlangt

Leos Eltern und seine zwei älteren Schwestern müssen nun die vergangenen Monate verarbeiten. „Wir waren schon seit Monaten am Trauern“, sagt Sandra Oidtmann. „Aber wir haben trotzdem bis zum Ende gehofft.“

Das vergangene halbe Jahr habe der Familie noch einmal alles abverlangt: „Es war eine harte Zeit“, sagt Sven Oidtmann. „Nach dem Ausflug in den Leipziger Zoo hat sich Leos Zustand rapide verschlechtert“, berichtet der Vater. Leo wurde von einer Spender-gegen-Empfänger-Reaktion gebeutelt – so schwer, dass er fast daran gestorben wäre. Doch erneut kämpfte der 13-Jährige um sein Leben. Mit den Blutstammzellen seiner Mutter hatte er ein neues Immunsystem erhalten und wieder etwas Hoffnung.

Doch griffen die Zellen seinen Körper an: Die Spenderzellen gewöhnten sich nicht an das Empfängergewebe. Sechs Wochen verbrachte Leo deshalb im März und April im Klinikum Kassel auf der Station der Kinderonkologie. Die Spender-gegen-Empfänger-Reaktion verschliss seine letzten Kraftreserven. „Eine Erhaltungstherapie war nicht mehr möglich“, sagt Sven Oidtmann. Ursprünglich hätte Leo ein neues Medikament bekommen sollen, um sein Leben in möglichst guter Qualität zu verlängern, doch dafür war sein Körper zu schwach.

Leo spürte selbst, dass er schwächer wurde

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus hatte Leo im Mai noch vier gute Wochen zuhause, berichten seine Eltern. Die verbrachte er mit der Familie, er bekam Besuch von Freunden, spielte mit seiner Konsole und schaute Filme. Doch der 13-Jährige spürte, dass er immer schwächer wurde. Schließlich war es ihm zu anstrengend, dass sein Vater ihn aus seinem Zimmer hinunter ins Wohnzimmer trug. So bekam er einen Schlafplatz im Wohnzimmer.

Seinem Wunsch entsprechend wird Leo eingeäschert – mit seinen Lieblingssocken, seiner Kuscheldecke, seinem Kuschelkissen, seinem Wasserschwein-Stofftier und einem Geschenk aus dem Land seiner Träume, einer japanischen Sarubobo-Puppe.

Der 13-Jährige wird am Freitag, 23. Juni, 14 Uhr auf dem Friedhof in Falkenberg beigesetzt. „Er wird dann bei seinem Opa Paul Willy sein, der vor zwei Monaten gestorben ist“, sagt Sven Oidtmann. (Christina Zapf)