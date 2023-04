Mädchen aus Zennern liest für sein Leben gern

Von: Christina Zapf

Teilen

Laura Beck aus Zennern mit einem ihrer Lieblingsbücher: „Die Ponys von Löwenstein“. Die Autorin, Cornelia Döring, die ebenfalls in dem Waberner Ortsteil lebt, kennt die Siebenjährige persönlich. © Christina Zapf

Laura Beck hat das Buch „Die Ponys von Löwenstein“ schon mehrfach gelesen. Die Siebenjährige ist von der Geschichte aus der Feder der Zennerner Autorin Conny Döring begeistert.

Zennern – Laura Beck aus Zennern liest für ihr Leben gerne. Dafür zieht sich die Siebenjährige am liebsten in ihr Zimmer zurück. „Ich lese im Holzstuhl oder auf meinem Bett“, sagt das Mädchen, das die Schule am Reiherwald in Wabern besucht. Aber auch im Sessel im Wohnzimmer oder auf der Couch macht sie es sich gerne gemütlich, um in Bücherwelten abzutauchen.

Eines ihrer Lieblingsbücher heißt „Die Ponys von Löwenstein“. „Ich habe es zu Weihnachten bekommen, weil ich es so schön finde“, sagt Laura Beck. Zuvor hatte sie sich das Buch bereits mehrfach in der Schulbücherei ausgeliehen. „Es gehört zu meinen Lieblingsbüchern, weil es um Pferde geht, weil ich Pferde mag und weil ich auch etwas über andere Tiere wie zum Beispiel Kröten lerne“, sagt die Siebenjährige. Einige Kapitel habe sie schon öfter gelesen oder von ihren Eltern vorgelesen bekommen.

Buch begeistert Mädchen aus Zennern

Ihre Begeisterung für Pferde kommt nicht von ungefähr, denn Laura Beck reitet und hat ein eigenes Pferd. Primadonna besucht sie fast jeden Tag. „Manchmal verabrede ich mich aber auch mit Freunden“, sagt das Mädchen. Rund einmal pro Woche gehe sie in die Schulbücherei. „Man darf sich nur zwei oder drei Bücher auf einmal ausleihen“, sagt Laura Beck, die, wenn sie Langeweile verspürt, zum Buch greift. Aber seit sie einmal eine Lektüre nicht mehr wiedergefunden habe, leihe sie sich immer nur noch eines aus.

Welttag des Buches Seit 1996 wird der „Welttag des Buches“ in Deutschland gefeiert. Bereits 1995 erklärte die Unesco den 23. April zum „Welttag des Buches“, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Zugleich ist der 23. April der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. (ciz) Quelle: Welttag des Buches

„Lesen ist mir leichtgefallen“, sagt die Grundschülerin mit Blick auf ihre Anfänge. Inzwischen besucht sie die zweite Klasse. Ihre Lieblingsfächer sind Deutsch und Sport. „Ich habe erst mal mit Büchern mit Bildern und mit großer, dicker Schrift angefangen. Das hat Spaß gemacht. Irgendwann konnte ich auch Bücher mit kleiner Schrift lesen“, sagt Laura Beck.

Und dann haut sie einfach mal so raus: „Ich bin gerade dabei, selbst ein Buch zu schreiben.“ Der Titel stehe schon fest: „Das kleine Pony Lotta“. „Aber ich bin erst bei der zweiten Seite.“ Zum Schreiben nutze sie den Computer ihrer Mutter, und da könne sie nicht ständig dran. „Ich dachte mir, ich lese gerne und da kann ich doch ein eigenes Buch schreiben“, sagt Laura Beck.

Conny Döring hat „Die Ponys von Löwenstein“ geschrieben

Die Autorin von „Die Ponys von Löwenstein“, dessen erste Auflage 2021 erschien, ist „Conny“ Cornelia Döring aus Zennern. Mit ihrem Mann Götz lebt sie neben der Landwirtschaft auch von gewerblichen Kutschfahrten und Fahrkursen. Die Fuhrhalterei Döring arbeitet mit Shire-Horses und Welsh-Ponys.

Cornelia und Götz Döring von der Fuhrhalterei Döring in Zennern mit den beiden Shire-Horses Cathy und Arthos. Archi © Peter Zerhau

Die Hauptperson in Conny Dörings Buch „Die Ponys von Löwenstein“ ist Lena. Sie lebt in der Großstadt, liebt Pferde und lernt reiten. Als ihr Vater beruflich nach Saudi-Arabien muss, zieht Lena mit ihrer Mutter in ein nordhessisches Dorf. Dort begegnet Lena Isabell (Isy) von Löwenstein. Deren Familie lebt auf einem Schloss und betreibt einen Biohof.

Mit Isy lernt Lena ein ganz anderes Leben kennen, als sie gewohnt ist. Sie erfährt einiges über Natur- und Artenschutz; beobachtet, wie mit Kaltblutpferden auf dem Feld gearbeitet wird, lernt Kutsche zu fahren und genießt den Umgang mit den Welsh-Ponys der Löwensteins. Schließlich kann sie sich kaum noch vorstellen, ohne die Ponys und ihre neuen Freunde zu leben. Doch dann soll sie nach Saudi-Arabien umziehen. (Christina Zapf)