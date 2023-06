Mit Freunden Hilfe leisten: 50 Jahre Jugendfeuerwehr Wabern

Jubiläum

+ © Christina Zapf Die Jugendwarte und Betreuer mit den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr: hinten von links Christin Klapp, André Hoppe, Bastian Freudenstein und Mark Hansmann mit in der Mitte Clara-Marie Heßler, Svea Breiksch, Marius Dehne, Ole Otto und Lars Hansmann sowie vorne Elias Schmidt, Sem Ivo und Tim Schmechel. © Christina Zapf

Die Jugendfeuerwehr Wabern feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit Wettkämpfen und dem Gemeindepokal. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm und Musik.

Wabern – 50 Jahre Jugendfeuerwehr Wabern – dieses Jubiläum soll am kommenden Samstag, 17. Juni, im Bereich der Mehrzweckhalle gefeiert werden. Jugendfeuerwehrwart André Hoppe und seine Stellvertreter haben dafür einiges vorbereitet.

Neben Wettkämpfen, zu denen auch andere Feuerwehren eingeladen sind, und dem Gemeindepokal der Jugendfeuerwehren gibt es ein Kinderprogramm, eine Hüpfburg und Menschenkicker. „Wir freuen uns auf viele Besucher“, sagt die stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin Christin Klapp. Für ein besonderes Bild zum 50. Geburtstag kommen die derzeitigen und ehemaligen Waberner Jugendfeuerwehrwarte zusammen.

Jugendfeuerwehr Wabern hat 12 Mitglieder

Zwölf Mitglieder zählt die Jugendfeuerwehr Wabern derzeit. „Dank der guten Nachwuchsfeuerwehrarbeit in Wabern haben wir überhaupt so viele Kinder im Verein“, sagt Christin Klapp. André Hoppe und sein Team geben ihr Bestes, um die Jungen und Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren bei der Stange zu halten, damit sie mit der Volljährigkeit in die Einsatzabteilung wechseln. Die Begeisterung für das Hobby Feuerwehr aufrechtzuerhalten, sei keine leichte Aufgabe, denn Schule und andere Freizeitaktivitäten beanspruchten ebenfalls die Zeit der Jugendlichen. „Nur ein Bruchteil von ihnen bleibt dabei“, sagt Hoppe, mit Blick auf einen Übergang in die Einsatzabteilung. Dort sei das Ehrenamt nach der Schulzeit aber oft schwer mit Studium, Ausbildung und Schichtarbeit vereinbar.

Der Spaß spiele eine große Rolle bei den Treffen der Waberner Jugendfeuerwehr, so Hoppe. Mit den anderen Jugendwarten bereitet er die Jungen und Mädchen auf Wettkämpfe vor. Sie werden mit der Feuerwehrtechnik vertraut gemacht und dürfen bei Nassübungen ihr Können zeigen. „In den Wintermonaten machen wir Sport in der Halle“, sagt der 35-Jährige. Dort spielen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Hockey, Zombieball und Fußball. Außerdem organisieren Hoppe und sein Team Zeltlager und Tagesausflüge beispielsweise in Freizeitparks. „Jugendwart zu sein, bedeutet nicht nur Feuerwehr-, sondern auch Jugendarbeit“, so Hoppe, der selbst auch in der Einsatzabteilung aktiv ist. Seit rund 20 Jahren sei er bei der Feuerwehr.

Jugendfeuerwehr: Offen für Jungen und Mädchen ab 10 Jahren

Bereits im Alter von acht Jahren sei sie von ihrer Tante, die Jugendwartin bei der Jugendfeuerwehr Kelze bei Hofgeismar war, mit zu den Treffen genommen, berichtet die 29-jährige Christin Klapp. „Mit zehn Jahren bin ich dann offiziell eingetreten.“ Sie blieb dabei und wechselte mit 18 Jahren in die Einsatzabteilung. Seit 2018 ist sie für die Feuerwehr Wabern tätig. „Der Teamgeist und das feuerwehrtechnische Verständnis haben mich fasziniert“, erklärt sie die Wahl ihres Hobbys. André Hoppe, seit 2020 Jugendwart, ergänzt: „Man tut etwas für die Gesellschaft.“

Der stellvertretende Waberner Jugendfeuerwehrwart Bastian Freudenstein, 19 Jahre, hat bei der Kinderfeuerwehr Wabern angefangen und ist seit 2021 in der Einsatzabteilung. „Kein Einsatz ist wie der andere“, sagt er. Das werden die zwölf Mitglieder der Waberner Jugendfeuerwehr im besten Fall auch eines Tages erfahren. Jetzt sind sie zwischen elf und zwölf Jahren alt, sie waren bereits in der Kinderfeuerwehr.

„Wir kennen uns und sind ein eingespieltes Team“, sagt Tim Schmechel. Auch Ole Otto schätzt es, bei der Jugendfeuerwehr Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. „Ich finde allein schon die Fahrzeuge an sich interessant“, sagt Marius Dehne. (Christina Zapf)