Neue Ideen für den Karlshof

Von: Christina Zapf

Das Jagdschloss in Wabern: Der Landeswohlfahrtsverband und die Gemeinde Wabern veranstalten am Donnerstag, 6. Juli, einen Investorenabend auf dem Gelände des Karlshofes. © Christina Zapf

Das Jagdschloss in Wabern mit seinen ungenutzten und angrenzenden Freiflächen soll zusammen mit Investoren zu einem Quartier entwickelt werden. Die Eigentümer – der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) und die Gemeinde Wabern laden für Donnerstag, 6. Juli, ab 17 Uhr zu einem Investorenabend aufs Gelände des Karlshofes ein. Dann sollen das Projekt und die bereits vorliegende Vorstudie präsentiert werden.

„Als Landeswohlfahrtsverband sind wir Eigentümer vieler Liegenschaften in Hessen. Durch den Wandel der Gesellschaft und die neuen Möglichkeiten in der Gesundheitsvor- und -nachsorge werden etliche großzügige Gebäude und Parkflächen nicht mehr genutzt: Das gilt auch für den Karlshof und einen Teil seiner Flächen“, erklärt LWV-Beigeordneter Dieter Schütz.

Der Landeswohlfahrtsverband wolle daher in enger Kooperation mit den Standort-Kommunen – in diesem Fall Wabern – schauen, wie diese Flächen ökonomisch sinnvoll und finanziell verantwortlich den Einwohner zur Nutzung überlassen werden können. Gemeinsam mit der Gemeinde hat der LWV Hessen die Büros Quaas-Stadtplaner, Plandrei-Landschaftsarchitektur und Pape+Pape-Architekten beauftragt, den Rahmenplan zu erstellen. Der beinhaltet z.B. das Schaffen von Wohnraum, Arztpraxen, Tagungsräumen oder Gastronomie. Nun sollen diese Ideen am 6. Juli mit interessierten Investoren erörtert werden, um gemeinsam eine gute Lösung für die Zukunft des Areals zu finden, so Schütz.

Das hofft auch Waberns Bürgermeister Claus Steinmetz: „Der Karlshof ist für Wabern und seine Geschichte bedeutend. Wir sind froh, dass wir mit dem Landeswohlfahrtsverband Hessen am Nutzungskonzept arbeiten können. Das stellt die Grundlage für eine Perspektive zur städtebaulichen Entwicklung des wertvollen Areals dar. Wir wollen Möglichkeiten für attraktive Wohnformen, gewerbliche Tätigkeit und auch Nutzungsmöglichkeiten des Parks für die Menschen aus Wabern schaffen.“ (Von Christina Zapf)

Anmeldungen Gemeinde Wabern unter Tel. 0 56 83/50 09 11.