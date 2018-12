Niemand soll allein sein: Harlerin organisiert Weihnachtsfeier für alle im DGH

Sie lädt in das Dorfgemeinschaftshaus Harle ein: Jacqueline Regula veranstaltet an Heiligabend ein Fest für alle, die nicht alleine sein möchten.

Kein Waberner muss Heiligabend alleine sein. Dieses Versprechen gibt Jacqueline Regula. Sie lädt für Montag, 24. Dezember, in das Dorfgemeinschaftshaus ein.

Jeder aus der Rübengemeinde kann vorbeikommen und den Abend in Gemeinschaft verbringen. Darum gehe es schließlich bei dem Fest. Für Regula ist Heiligabend der Tag, an dem die Menschen zusammenkommen.

„Es gibt bestimmt viele Menschen, die niemanden haben“, sagt Regula. Es wäre schön, so ihr Gedanke, wenn sie einen Ort haben, an dem sie nicht alleine sind. Dieser Ort ist am Heiligen Abend der kleine Saal im Dorfgemeinschaftssaal. Regula hat bereits einen Tannenbaum und Kerzen besorgt, sie wird alles festlich schmücken.

Die gemeinsame Feier geht von 19 bis 22 Uhr. Ein festes Programm gibt es nicht. Regula wird Liederzettel auslegen. „Vielleicht möchte jemand eine Geschichte vorlesen oder erzählen, wie Weihnachten früher gefeiert wurde“, lädt sie ein. Sie bringt Plätzchen mit. Wer möchte, kann etwas zur Selbstverpflegung oder zum Teilen mitbringen. „Es ist ein Angebot“, sagt die 55-Jährige und ermutigt alle, an Heiligabend vorbeizukommen. Ganz gleich, wie viele Waberner den Abend zusammen verbringen werden.

Für Jaqueline Regula steht fest: „Ich werde es nächstes Jahr wieder probieren.“ Damit in Wabern niemand Heiligabend alleine ist.

Anmeldungen bis spätestens kommenden Samstag, 22. Dezember, 12 Uhr, bei Jacqueline Regula unter Tel. 0 56 83/81 86.