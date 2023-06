Schwerer Unfall in Wabern auf der B254 – Mann wird lebensbedrohlich verletzt

Von: Peter Zerhau, Daniel Seeger

In Wabern kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. © Carsten Rehder/dpa

Auf der B254 im Norden von Wabern hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann wurde beim Zusammenstoß zweier Autos aus dem Fahrzeug geschleudert.

Wabern – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es nach Meldung der Polizei heute Morgen um 9.37 Uhr in Wabern. An der Auffahrt von der Alten Kasseler Straße auf die B254 stießen zwei Autos zusammen. Ein Mann wurde bei dem Unfall aus einem der Autos geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren nach Angaben der Polizei vor Ort. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken.

Mann wird bei Unfall auf B254 aus Auto geschleudert und dabei schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 76-jähriger Mann aus Wabern mit seinem Audi von der Alten Kasseler Straße nach links auf die B254 in Richtung Niedermöllrich abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Opel Insignia, mit dem ein 56-jähriger Mann aus Melsungen auf der Bundesstraße unterwegs war. Die beiden Autos stießen im vorderen Bereich zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 76-Jährige, der offenbar nicht angeschnallt war, durch die Seitenscheibe aus seinem Auto geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Unfall auf der B254 - Mann wird mit Hubschrauber ins Klinikum Fulda gebracht

Der schwerstverletzte Waberner wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Fulda geflogen. Zum Zustand des Mannes liegen keine aktuellen Informationen vor. Der Fahrer des Opels wurde zur Kontrolle ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstand nach Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Den Schaden am Audi schätzen die Beamten auf 8000 Euro, den Schaden am Opel auf 23.000 Euro. (von Peter Zerhau und Daniel Seeger)

Erst im Mai kam es an derselben Stelle in Wabern zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt.