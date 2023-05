Seniorenbeirat in Wabern wird neu gewählt: Leben im Alter mitgestalten

Von: Christina Zapf

Setzen sich für die Interessen von Senioren in der Gemeinde ein: von links Alexandra Vogt-Schulz, Seniorenbeauftragte, Walter Herbold, Seniorenbeirat Zennern, Elke Schminke, stellv. Seniorenbeiratsvorsitzende, Sonja Weidel, Leitstelle Älter werden und Pflegestützpunkt Schwalm-Eder, Bürgermeister Claus Steinmetz. © Christina Zapf

Eine Informationsveranstaltung zur Wahl des Seniorenbeirats in Wabern findet im Kulturraum im Bahnhof statt. Bürger ab 55 Jahren können im Gremium mitwirken.

Wabern – Mit einem Info-Vormittag zur Seniorenarbeit will die Gemeinde Wabern die Arbeit im Seniorenbeirat vorstellen, und hofft, neue Mitglieder für dieses Ehrenamt zu finden. Wenige Tage nach dem Info-Vormittag am Sonntag, wird der neue Seniorenbeirat Wabern gewählt. Die Wahl ist am Donnerstag, 11. Mai, ab 17 Uhr im Kulturraum im Bahnhof.

Wer steht zur Wahl? Wer darf wählen?

Vor Ort an der Wahl teilnehmen dürfen Einwohner ab 60 Jahren. Sich zur Wahl stellen können bereits Bürger ab 55 Jahren. Da viele von den derzeitigen Mitgliedern laut Alexandra Vogt-Schulz, Seniorenbeauftragte und Projektleitung Familienzentrum und Generationentreff Gemeinde Wabern, sehr lange in der aktiven Arbeit tätig sind, möchten sich nun einige aus Altersgründen zurückziehen.

Gerne stehen sie ihren Nachfolgern noch beratend zur Verfügung, wollen jedoch nicht mehr federführend Aufgaben übernehmen. Vogt-Schulz hofft, dass sich in Folge des Info-Vormittags Bürger als Kandidaten für eine Tätigkeit im Seniorenbeirat begeistern und für die Wahl aufstellen lassen.

Wer informiert über die Arbeit des Seniorenbeirats?

Referentinnen sind: . Sonja Weidel von der Leitstelle Älter werden und Pflegestützpunkt des Schwalm-Eder-Kreises, wird über ihre Tätigkeit berichten. . Anna Berndt wird in ihrer noch jungen Funktion als Gemeindepflegerin für Wabern ihre Aufgaben vorstellen. . Alexandra Vogt-Schulz, Seniorenbeauftragte, wird über die Seniorenarbeit in Wabern berichten.

Im Anschluss können sich die Bürger in kleinen Arbeitsgruppen der Frage „Was wünsche ich mir für die Seniorenarbeit in Wabern und den Ortsteilen?“ widmen. Die Antworten werden dann im Plenum vorgestellt und diskutiert. „Der Anteil der älteren Menschen in der Gemeinde wird steigen. Auf diese Entwicklung muss man eingehen“, sagt Bürgermeister Claus Steinmetz.

Wahl von neuem Seniorenbeirat in Wabern steht an

Mit der bevorstehenden Wahl soll sich die Zusammensetzung des Seniorenbeirats ändern. Was bedeutet das für die Arbeit?

Die Gemeinde mit rund 7500 Einwohnern steht personell und inhaltlich vor einem Generationswechsel, da die „jüngere Generation“ der Senioren, auch bedingt durch Mobilität und Digitalisierung, andere persönliche Wege und Ziele verfolgt als viele der Ruheständler noch vor einigen Jahren. „Daher möchten wir gerne mit diesem besonderen Info-Vormittag Menschen aus Wabern einladen, sich grundsätzlich über die Formen der Seniorenarbeit mit Blick auf den ganzen Schwalm-Eder-Kreis und die Arbeit hier in der Gemeinde Wabern zu informieren“, sagt Vogt-Schulz.

Wie steht es um die Seniorenarbeit in Wabern?

In Wabern gibt es eine lange Tradition von gewählten Seniorenbeiräten, die sich an vielen Projekten beteiligen und die auch Konzepte für das Leben im Alter in der Gemeinde miterarbeiten. Seit etwa 1995 gibt es eine hauptamtliche Seniorenbeauftragte, die die formellen und organisatorischen Verwaltungsabläufe bearbeitet, Projekte selbst initiiert und begleitet. Derzeit ist Alexandra Vogt-Schulz die Seniorenbeauftragte der Gemeinde. Indem die Stelle in Wabern hauptamtlich besetzt ist, sei die Rübengemeinde vielen anderen Kommunen einen Schritt voraus, erklärt Sonja Weidel, von der Leitstelle Älter werden und Pflegestützpunkt des Schwalm-Eder-Kreises.

Warum ist der Seniorenbeirat in Wabern besonders?

„Die Besonderheit des Waberner Seniorenbeirates liegt darin, dass Bürger gewählt werden und nicht automatisch zum Seniorenbeirat gehören, weil sie über eine Partei- oder Gruppenzugehörigkeit verfügen und ihr Einsatz somit bestimmt wird“, so Vogt-Schulz.

Seniorenbeirat: Mitglieder können das Leben im Alter mitgestalten

Wie funktioniert die Arbeit im Seniorenbeirat?

Der Seniorenbeirat beschäftigt sich mit Themen, die für ältere Menschen in der Gemeinde von Bedeutung sind: Wohnen, Partizipation, Mobilität, Pflege, nachbarschaftliche Hilfe, Kultur und digitale Teilhabe. Mitglieder können diese Bereiche mitgestalten und damit ihr eigenes Leben im Alter. Laut Walter Herbold, seit 2019 Mitglied im Seniorenbeirat Zennern, geht es auch darum, Bedarfe abzufragen. Wo hapert es? Welche Wünsche sind vorhanden?

Zugleich fungiert der Seniorenbeirat als Multiplikator – er hat Kontakte und Wissen zu Angeboten wie dem der Arbeitsgemeinschaft Soziale Dienste Wabern. Daraus ergibt sich laut Vogt-Schulz ein umfassendes Potenzial, mit vielen Vereinen gemeinsam oder in Abstimmung Veranstaltungen und Hilfe für Senioren organisieren zu können. Ein Schwerpunkt der Seniorenarbeit in Wabern: Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur und Geselligkeit schaffen: Theaterfahrten, „Frohe Stunden im Advent“ für Einwohner ab 70 Jahren. Auch für die Ü-80-Fahrt ist der Seniorenbeirat mitverantwortlich. Jeden letzten Dienstag im Monat ab 14 Uhr wird das Schnuddelcafé im Familienzentrum und Generationentreff angeboten.

Wie läuft die Seiniorenbeiratswahl ab?

Die Bewerber für den Seniorenbeirat werden am Donnerstag, 11. Mai, in eine Vorschlagsliste aufgenommen. Die zwölf Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten, bilden den Seniorenbeirat. Sie wählen dann einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Wünschenswert wäre, dass im Seniorenbeirat Einwohner aus allen Ortsteilen vertreten sind, so Vogt-Schulz. Außerdem gibt es für jedes der zwölf Mitglieder im Seniorenbeirat einen Stellvertreter. Der Seniorenbeirat wird alle 2,5 Jahre gewählt. (Christina Zapf)

Arbeitsgemeinschaft Soziale Dienste Wabern 2009 wurde die Arbeitsgemeinschaft Soziale Dienste Wabern mit vielen Ehrenamtlichen und den Vorsitzenden von caritativen Verbänden in Wabern gegründet. Die Dienste werden von der Pflegekasse anerkannt, und können über diese abgerechnet werden (Sachleistungen). Die Angebote der Sozialen Dienste Wabern umfassen heute die Beratung zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten, Fahr- und Besuchsdienste sowie die Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich. Zurzeit betreuen die Sozialen Dienste Wabern mit zehn Mitarbeiterinnen insgesamt 30 Haushalte. Sie sind eine Ergänzung zu den ambulanten Angeboten in Wabern. Laut Alexandra Vogt-Schultz werden noch Menschen gesucht, die Fahrdienste übernehmen können. (ciz)

Kontakt und Informationen: Seniorenbüro unter Tel. 0 56 83 / 50 09 35.