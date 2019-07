Unfall bei Wabern: 20-jährige Fahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3148 von Wabern nach Uttershausen wurde am Freitag gegen 15 Uhr eine 20-jährige Frau aus Felsberg leicht verletzt.

Wabern - An den beiden beteiligten Fahrzeuge entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 11.000 Euro. Nach Angaben der Polizei in Fritzlar wollte die 21-jährige Frau mit ihrem VW Polo von der B 253 kommend nach rechts in Richtung Uttershausen auf die L 3148 einbiegen.

Dabei übersah sie vermutlich den VW Touran eines 52-jährigen Mannes aus Kassel, der in Richtung Uttershausen fuhr. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und mussten beide abgeschleppt werden.