Unshausen feiert „Bach in Flammen“

Von: Christina Zapf

Scheuen keine Mühe, um viele Besucher für ihr Fest „Bach in Flammen“ zu gewinnen: von links Sandra Koch, Dirk Corpataux, Julia Schreiber, Jan Lukas Hohmann und Andre Koch. © Christina Zapf

Das Organisationsteam hat viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Anfang September ist es so weit: Dann steht in Unshausen das Fest „Bach in Flammen“ an. Der Eintritt ist frei.

Unshausen – Der kleine Traktor wird flott für die Tour durchs Dorf gemacht: Musikbox, Bier und türkisfarbene „Bachwasser“ dürfen nicht fehlen. Mit einer Fahrt durch den Waberner Ortsteil Unshausen will das Organisationsteam Werbung für das Fest „Bach in Flammen“ machen. Nach rund 30 Jahren Pause soll die Veranstaltung am Samstag, 9. September, wiederbelebt werden.

Auf möglichst viele Besucher bei „Bach in Flammen“ freuen sich: von links Sandra Koch, Julia Schreiber, Dirk Corpataux, Jan Lukas Hohmann und Andre Koch. © Christina Zapf

„Reinhard Heerdt hat das angeregt“, sagt Jan Lukas Hohmann. „Wir waren davon begeistert und haben Ideen für die Umsetzung gesammelt“, sagt er. Das Team hat bereits Erfahrung, denn 2022 organisierten die Mitglieder die 825-Jahr-Feier von Unshausen. „Das lief gut“, sagt Hohmann. Und so nahm sich die Gruppe des nächsten Projektes an. „Wir wollen jedes Jahr ein Fest organisieren“, sagt Julia Schreiber.

Gefeiert werden soll „Bach in Flammen“ in der Bachstraße, die am Ortsrand verläuft. An deren Ende, Richtung Hebel, befinde sich am Samstag, 9. September, das Zentrum des Geschehens.



Parallel zur Bachstraße fließt auch der Baumbach, der im Mittelpunkt der Veranstaltung steht. „Die Vorbereitungen sind alle adressiert, erfüllt sind 50 Prozent“, sagt Andre Koch mit Blick auf die näher rückende Veranstaltung. Für das Fest werde der Bach ab 20 Uhr mit selbst gebastelten Leuchten in Szene gesetzt.



Neben Bratwürsten und Currywurst mit Brötchen wollen die Veranstalter auch herzhafte, vegetarische Waffeln – mit Topping – anbieten. Außerdem gebe es für die Besucher einen Bierpilz sowie eine Wein- und Cocktail-Lounge.



Da sie bei der 825-Jahr-Feier bei den Gästen gut ankamen, erleben die selbst kredenzten Cocktails von damals ein Revival. „,Dirty Linde’, ,Bachwasser’ und ,Heidekraut’ gibt es auch bei ,Bach in Flammen’“, sagt Julia Schreiber. Ein alkoholfreier Cocktail soll die Auswahl ergänzen. „Er wird noch kreiert“, so Schreiber. Für die selbst gebastelten Boote der Kinder wollen die Veranstalter ein Planschbecken oder einen Pool aufstellen. Zum Team gehören neben Jan Lukas Hohmann, Andre Koch und Julia Schreiber auch Sandra Koch, Dirk Corpataux, Marco Pelz, Dieter Corpataux und Lena Hohmann.



Das Programm - 17 bis 20 Uhr: Boote basteln für Kinder und Zaubereinlagen

- ab 20 Uhr: ein DJ sorgt für Stimmung und es gibt Unshäuser Cocktails (ciz)

Orga-Team hofft auf viele Besucher bei „Bach in Flammen“: Der Eintritt ist frei

Nachdem das große „Unshausen“-Banner an dem kleinen Traktor montiert ist, starten Andre Koch und die übrigen Mitglieder des Organisationsteams ihre Tour durchs Dorf. Ihr Ziel: die Einwohner auf „Bach in Flammen“ aufmerksam machen.



„Wir wollen Werbung machen und hoffen, noch Helfer zu finden“, sagt Jan Lukas Hohmann. Im Gegensatz zur 825-Jahr--Feier würden diesmal keine Karten für die Veranstaltung verkauft. „Der Eintritt ist frei, deshalb brauchen wir viele Besucher“, sagt Hohmann. Nur dann lohne sich der Aufwand, denn alles sei teurer geworden. Aus dem Lautsprecher des kleinen Traktors, gesteuert von Andre Koch, tönt „A Mann für Amore“. Von Hinter der Hute geht es durchs Dorf. Erste Station ist die Schwalmstraße. Sandra Koch und Jan Lukas Hohmann werfen Flyer in die Briefkästen.



Das Organisationsteam von „Bach in Flammen“ trifft die ersten Anwohner an. Bier und „Bachwasser“ wechseln die Besitzer. Ein kurzer Plausch mit Unshäuser Einwohnern, die vor die Tür gekommen sind. „Ich hab’s befürchtet, wir kommen nicht weit“, sagt Andre Koch und schmunzelt. Die Musikbox auf dem Mini-Traktor spielt „Hulapalu“. (Christina Zapf)