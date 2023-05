„Anorak21“ in Falkenberg organisiert Sponsorenlauf

Laufen und Gutes tun

+ © Christina Zapf Hoffen auf viele Teilnehmer am Sponsorenlauf: von links Ina Langmann, Saskia Waldeck und Michael Baderschneider. © Christina Zapf

Laufen und dabei Gutes tun, das ist in Falkenberg möglich. Anorak21, der Verein für kreative Jugendarbeit auf dem Lande, lädt zu einem Sponsorenlauf ein.

Falkenberg – Laufen und dabei Gutes tun, das ist am Freitag, 12. Mai in Falkenberg möglich. Anorak21, der Verein für kreative Jugendarbeit auf dem Lande, lädt dazu ein.

Am Sponsorenlauf können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene beteiligen. „Die Läufer sollten um 17.30 Uhr da sein“, sagt Mitorganisator Michael Baderschneider. Er leitet die Jugendarbeit bei Anorak21. Losgehen werde es gegen 18.15 Uhr.

Dann haben die Läufer eine Stunde Zeit, um eine so große Distanz wie möglich zurückzulegen. Denn je weiter sie laufen, desto mehr Spenden sammeln sie.

Wie das funktioniert? Jeder Teilnehmer sucht sich einen oder mehrere Sponsoren, die sich verpflichten, ihn mit einem festen Betrag je Runde zu unterstützen. An den beiden Sponsorenläufen in der Vergangenheit nahmen laut Baderschneider rund 30 Läufer teil. Jetzt hofft er auf 50 bis 70 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Laufstrecken führen über das Gelände von Anorak21. Es gibt eine Runde für Kinder von acht bis elf Jahren, Länge rund 400 Meter, und eine Runde für Teilnehmer ab zwölf Jahren. Diese ist rund 500 Meter lang.

Sponsorenlauf auf dem Gelände des Vereins Anorak21 in Falkenberg

Die Summe, die die Teilnehmer erlaufen haben, wird dann gespendet. „Die Hälfte der Spenden fließt in die Jugendarbeit von Anorak21. Mit der anderen Hälfte wollen wir die ukrainische Stadt Solotschiw unterstützen“, sagt Baderschneider. Dorthin hatte die Falkenberger Feuerwehr im Januar bereits ihr ausrangiertes Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) gespendet. Von dem Teil der Spenden, der den Menschen in der ukrainischen Stadt zugutekommen soll, werden Sachspenden besorgt, die dann nach Solotschiw gebracht werden, so Baderschneider.



Der Sponsorenlauf findet bereits zum dritten Mal statt. 2020 initiierte ihn der Verein erstmals, um Geld für seine Jugendarbeit zu sammeln. 2022 fand er zum zweiten Mal statt. Bereits damals unterstützte Anorak21 mit einem Teil der Spenden gemeinnützige Organisationen – die Non-Profit-Organisation Viva con Agua, die sich für sich einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und für sanitäre Grundversorgung einsetzt, sowie den Verein Navacopah. Er betreibt ein Kinder- und Jugendhaus am Rand des Dschungels der Insel Palawan auf den Philippinen.

Anorak21 unterstützt Jugendliche

Der Falkenberger Verein Anorak21 unterstützt mit unterschiedlichen Projekten Jugendliche. Die sind im Wesentlichen auf vier Arbeitsbereiche verteilt:

- offene Kinder- und Jugendarbeit

- Ranch: tiergestützte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

- Erlebnispädagogik „Out of Doors“ mit Schulklassen

- Wohngruppe mit Minderjährigen auf dem Gelände (Kooperation mit dem Jugendamt)

(Christina Zapf)

Anmeldung: bis Montag, 8. Mai, unter anorak21.de/

Kontakt: Tel. 015228351137 oder per Mail an mb@anorak21.de