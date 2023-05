„Ich bin überall gewesen“: Lisa Carl aus Wabern wird am heutigen Sonntag 100 Jahre alt

100. Geburtstag

Lisa Carl sitzt gerne in Wabern auf ihrem Balkon, von dem aus sie eine gute Sicht hat.

Lisa Carl aus Wabern wird am heutigen Sonntag 100 Jahre alt.

Wabern – Lisa Carl aus Wabern wird am heutigen Sonntag, 21. Mai, 100 Jahre alt. Ihren Geburtstag will sie mit ihrer Familie und mit Nachbarn im Waberner Gasthaus „Zur Krone“ feiern. Die ab heute 100-Jährige hat keine eigenen Kinder, aber für die Tochter ihres bereits verstorbenen Lebensgefährten Wilhelm Prior sei sie wie eine Mutter gewesen. Heute hat Lisa Carl somit vier Enkel und sechs Urenkel. Wie viel ihre Familie ihr bedeutet, wird deutlich, als sie von ihnen erzählt und stolz die Bilder von ihren Lieben zeigt.

„Ein bisschen Gesundheit wünsche ich mir“, sagt die Seniorin mit Blick auf die ihr noch verbleibende Zeit. 100 Jahre alt habe sie übrigens nie werden wollen. „Ich habe ganz normal gelebt“, sagt sie. Besondere Gewohnheiten könne sie nicht vorweisen. Erst seit Kurzem habe sie Probleme mit den Beinen, deshalb habe sie einen Rollator. „Ich bin froh, dass ich im Kopf noch klar bin“, sagt Lisa Carl. Zweimal pro Woche ist sie in der Tagespflege. „Ich freue mich immer darauf“, sagt sie. „Wir sind eine gute Truppe.“ Gemeinsam spielen sie Karten, lösen Rätsel und machen Spaziergänge.

Lisa Carl aus Wabern war in ihrem Leben viel unterwegs: Sie hat fünf Kreuzfahrten mitgemacht

Früher sei sie viel gereist. „Ich bin eigentlich überall gewesen“, sagt Carl. Unter anderem habe sie fünf Kreuzfahrten gemacht. „Ich bin nie seekrank geworden“, sagt sie. Besonders gut gefallen haben ihr Norwegen, Island und Marokko.

Lisa Carl lebt seit 1976 in Wabern und hat sich trotz anfänglicher Bedenken in der Rübengemeinde gut eingelebt. „Ich dachte mir damals, ich gehe in die Gymnastik und zu den Landfrauen, um Leute kennenzulernen“, erzählt sie. Auch in der Marinekameradschaft sei sie gewesen, da ihr Lebensgefährte einst bei der Marine war. Ursprünglich stammt die jetzt 100-Jährige aus Elsdorf in Schleswig-Holstein. Dort wuchs sie auf dem Land mit acht Schwestern und einem Bruder auf. „Ich war die Jüngste“, sagt sie. Und: „Ich habe alle überlebt“, erzählt sie. Das sei einer der Nachteile, wenn man so alt werde. „Ich habe viel mitgemacht und viel gesehen, auch Leid“, sagt Lisa Carl.

Zehn Jahre alt war Lisa Carl, als dieses entstand, das sie als Schulmädchen zeigt.

1923 geboren, 1937 konfirmiert, arbeitete sie ab 1939 bei einer Familie in Rendsburg und kümmerte sich um deren drei Kinder. Fünf Jahre blieb sie dort – länger als angedacht. Danach konnte sie nicht wie geplant Schneiderin werden, denn: „Ich wurde einberufen.“ 1944 kam sie zur Luftwaffe nach Flensburg. „Dort sollte ich als Elektrikerin arbeiten – was für ein Blödsinn“, sagt sie. Über das dafür nötige Wissen habe sie gar nicht verfügt. Im März 1945 musste sie für einen dreiwöchigen Lehrgang in die Tschechoslowakei. Im Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Danach verbrachte sie noch ein Jahr in Elsdorf, ehe sie Georg Karl aus Dörnberg heiratete. Sie hatte den Soldaten aus Hessen schon einige Jahre zuvor in Rendsburg kennengelernt. Mit ihm zog sie Ende 1946 in seine Heimat. Dort erlernte sie den Beruf der Verkäuferin und arbeitete in einem Kasseler Schuhgeschäft. Der Umgang mit den Kunden machte ihr Spaß. Ihr Mann führte ein Taxiunternehmen in der Stadt, in die sie 1963 zogen. Dann traf Lisa Carl ein Schicksalsschlag. 1974 starb Georg bei einem Autounfall. Sein Taxi-Geschäft gab sie ab. 1976 lernte Lisa Carl den Waberner Wilhelm Prior, gebürtig aus Mandern, kennen und zog in die Rübengemeinde. Er starb im Jahr 2000.

Auf ihr Leben zurückblickend sagt Lisa Carl, die sich noch an Zeiten mit Plumpsklo und ohne Waschmaschine erinnert: „Es war alles nicht so einfach, aber ich habe es geschafft.“ (Christina Zapf)