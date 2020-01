Springen für die gute Sache: Großer Andrang bei Waberner Hüpfburgparty

Erlös geht an sozialen Zweck

+ © Peter Zerhau Hüpfspaß für das Organisationsteam: vorn von links Yvonne Rudolph, Annika Lesch, Ann-Kathrin Heßler und Dunja Druschel, dahinter v.l.: Michael von Bredow, Bernd Druschel, Wolfgang Nekle und Jürgen Bubenhagen. © Peter Zerhau

Die Hüpfburgparty in Wabern ist nach wie vor beliebt. Auch bei der dritten Auflage in der Reiherwaldgemeinde gab es am Wochenende einen riesengroßen Andrang.