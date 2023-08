Programm „Restart“ unterstützt Vereine: 1000 Euro für Aktionstag

Grundschüler probieren Lichtschießen aus

Von: Christina Zapf

Felix Kleister (8) aus Wabern schießt. Ein kleiner Bildschirm zeigt den Schuss auf einer elektronischen Zielscheibe genau an. © Christina Zapf

In der Ferienbetreuung haben Kinder der Schule am Reiherwald in Wabern am Aktionstag „Faszination Lichtschießen“ beim Kleinkaliber-Schützenverein Wabern 1926 teilgenommen.

Wabern – Es ist laut im Haus des Kleinkaliber-Schützenvereins Wabern 1926. 20 Kinder nehmen an der Ferienbetreuung der Schule am Reiherwald in Wabern teil. Die 2. Vorsitzende Susanne Fröhlich hat am Aktionstag „Faszination Lichtschießen“ auch zahlreiche Spiele für die Grundschüler organisiert.

In sechs Gruppen arbeiten die Kinder die einzelnen Stationen ab. Meistens stehen Bewegung, Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit im Vordergrund. Beim „Biathlon“ sind Wurfgeschick und läuferisches Können gefragt. Außerdem sollen die Kinder versuchen, mindestens 30 Sekunden lang Seil zu springen. Susanne Fröhlich weiß, was bei den Kids gut ankommt, denn sie leitet auch die Schießgruppe für Kinder und Jugendliche des Kleinkaliber-Schützenvereins Wabern 1926. Birgit Müller-Leßmann ist als Erzieherin für das Ganztagsangebot der Schule am Reiherwald angestellt und kümmert sich nun auch um die Ferienbetreuung. Sie ist begeistert vom vielfältigen Angebot des Aktionstags.

Spaß und Leistung im Vordergrund „Wir schießen nicht auf Menschen. Wir schießen nur aus sportlichen Gründen“, betont Uwe Bolz, 1. Vorsitzender des Kleinkaliber-Schützenvereins Wabern 1926. Spaß, Leistung und der Wettkampfgedanke stünden bei den Mitgliedern des Schützenvereins im Vordergrund. Das vermitteln die Vorstandmitglieder auch beim Aktionstag. Wichtig sei beim Sportschießen, dass sich alle der Verantwortung, die mit diesem Hobby einhergeht, bewusst seien. (ciz)

Beim Lichtschießen kommt es auf Geduld, Konzentration und Feingefühl an. Zum Ausgleich sei körperliche Betätigung essenziell. „Bewegungsspiele helfen, dass Kinder beim Schießen besser werden“, sagt Susanne Fröhlich, die selbst seit 30 Jahren im Schützenverein aktiv ist. Sie hat den Aktionstag über den Deutschen Schützenbund organisiert.

Mit diesem will der Verein versuchen, Kinder für das Sportschießen zu begeistern. Die meisten Mitglieder seien 60 Jahre oder älter, so Susanne Fröhlich. Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter und Tochter Philia Fröhlich sind ebenfalls Mitglieder.

Das Lichtgewehr können schon Kinder unter zwölf Jahren nutzen

Die Neunjährige lernt seit Anfang des Jahres das Schießen mit dem Lichtgewehr – und sie ist schon treffsicher. Zehn Punkte gibt es für einen Treffer genau in die Mitte der Zielscheibe. Philia kommt außerdem auf 9,1 und 8,8. „Das Wichtigste ist die richtige Atmung, nur so bekommt man die nötige Ruhe“, sagt ihre Oma Gabriela Fröhlich. Beim Schießsport lernten Kinder, sich zehn bis zwanzig Minuten auf eine Sache zu konzentrieren. „Für hyperaktive Kinder ist der Sport ideal“, sagt Reiner Czadankiewicz aus Uttershausen. Der Pistolenschütze ist seit 50 Jahren im Waberner Schützenverein.

„Das Lichtgewehr können auch schon Kinder unter zwölf Jahren nutzen, denn die Waffe unterliegt als Sportgerät nicht dem Waffenrecht“, erklärt Uwe Bolz, 1. Vorsitzender des Kleinkaliber-Schützenvereins Wabern 1926. Die meisten Kinder, die am Aktionstag teilnehmen, halten zum ersten Mal in ihrem Leben ein Lichtgewehr in der Hand. „Es sind einige Talente dabei“, sagt Werner Fröhlich. Ob die Kinder talentiert seien, sehe man daran, wie gut sie die erläuterten Bewegungsabläufe beim Schießen umsetzen.

Kulturerbe Die Deutsche UNESCO-Kommission und die Kultusministerkonferenz haben das „Schützenwesen in Deutschland“ 2015 ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das Schützenwesen sei vielerorts ein wichtiger, historisch gewachsener und lebendiger Teil der regionalen wie lokalen Identität, denn es umfasse viele Bräuche und Traditionen. Bei der Aufnahme wurde von der Kommission auch die Verpflichtung gegenüber ziviler Kultur im Umgang mit Waffentechnik und Waffengebrauch hervorgehoben. (ciz)

Dieter Wölling, Vereinsschützenmeister, leitet Felix Kleister aus Wabern an: „Den Zeigefinger an den Abzug legen, das Gewehr an die Schulter anlehnen und den roten Punkt in der Mitte der Zielscheibe mit dem Ringkorn anvisieren.“ Wölling weist Jendrik Eubel (7) aus Wabern aufs nötige Feingefühl hin, um den Druckpunkt am Abzug zu finden. Milena Schlund aus Zennern hat schon ein ganz gutes Gespür dafür entwickelt – das zeigen auch ihre häufig zielgenauen Treffer. „Das machst du super“, sagt Wölling und rät ihr, auf einen stabilen Stand zu achten. „Es hat Spaß gemacht. Am anstrengendsten war es, den roten Punkt zu fixieren“, sagt die Achtjährige.

Milena Schlund (8) aus Zennern hat Geduld und setzt die Anweisungen von Dieter Wölling gut um. Das Ergebnis sind viele Treffer in der Mitte der Zielscheibe. © Christina Zapf

Aktionstag: Waberner Schützenverein fehlt Nachwuchs

Wie bei vielen Vereinen, so fehlen auch im Waberner Schützenverein junge Mitglieder. „Die Nachwuchsschützen fehlen“, sagt Uwe Bolz. Je weniger Schützen es gebe, desto kleiner sei auch die Bandbreite der Disziplinen im Verein. Zu diesen zählen zum Beispiel Armbrustschießen, Pistolenschießen und das Schießen mit dem Gewehr. 110 Mitglieder zählt der Kleinkaliber-Schützenverein Wabern 1926 derzeit. Der normale Schießsport stehe erst Kindern ab zwölf Jahren offen. „Dann haben andere Vereine die Kinder schon abgegriffen“, sagt Dieter Wölling. Das Lichtschießen können Jungen und Mädchen bereits mit acht Jahren beginnen, deshalb spielt es bei der Nachwuchsgewinnung eine zentrale Rolle.



2026 steht das 100-jährige Bestehen des Vereins an, so Bolz. Bis dahin sollen die Stände, an denen mit Luftdruckwaffen geschossen wird, durch elektronische Stände ersetzt werden. Finanziell sei die Schaffung von acht elektronischen Ständen jedoch schwer zu stemmen, zumal das 30 Jahre alte Vereinsheim in der Ottostraße 1 auch eine neue Heizung benötige.

Programm „Restart“ unterstützt Vereine: 1000 Euro für Aktionstag

„Dein Verein: Sport, nur besser“ lautet der Slogan einer Werbekampagne des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) und des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI). Die Kampagne ist Bestandteil des mit 25 Millionen Euro geförderten Programms „Restart – Sport bewegt Deutschland“ von BMI und DOSB.



Ziel ist laut des Deutschen Olympischen Sportbunds unter anderem, nach der Corona-Pandemie wieder mehr Menschen in Bewegung zu bringen und für den Vereinssport zu begeistern, den Ausbildungsstau bei Übungsleitern, Trainern und Schiedsrichtern auszugleichen und die Vereinsentwicklung zu unterstützen. „Restart“ besteht aus verschiedenen Bausteinen, die Verbände, Vereine, Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder, Kommunen und Bürger ansprechen sollen.



4000 Vereine konnten je 1000 Euro für Aktionstage, Veranstaltungen, Kooperationen, für themenspezifische Projekte mit beispielsweise den Schwerpunkten Integration, Inklusion, Gesundheitssport beim DOSB beantragen – im Falle des Waberner Schützenvereins hat es geklappt .(Christina Zapf)

Kindertraining bei Susanne Fröhlich, Kleinkaliber-Schützenverein Wabern, Ottostraße 1: mittwochs und freitags von 17 bis 18 Uhr.