Hoch hinaus und hinab: Abseilaktion, Konzerte und mehr: Jubiläum „500 Jahre Kirchturm Hebel“

Von: Manfred Schaake

Für ihre besonderen Ideen ist Pfarrerin Sabine Koch (links) aus Hebel bekannt. Jetzt gibt es eine neue, spannende Aktion zum Jubiläum des Kirchturms – eine Abseilaktion. Mitmachen kann fast jeder auf eigene Verantwortung. Auf dieses Fest für Himmelsstürmer freut sich auch Uwe Kieling. © Manfred Schaake, Hannelore Braun/Archiv/nh

Abseilaktion, Konzerte und mehr: Jubiläum „500 Jahre Kirchturm Hebel“ an diesem Wochenende.

Hebel – Zum Jubiläum 500 Jahre Kirchturm Hebel unter dem Motto „Turm und Ton“ bietet das Evangelische Pfarramt Hebel am Sonntag, 2. Juli, eine besondere Attraktion an: Uwe Kieling und Ralf Günther von der Hochtourengruppe Kassel des Deutschen Alpenvereins seilen sich mit dem Posaunisten Reinhold Hügues vom Kirchturm ab. „Interessierte Erwachsene dürfen sich auf eigene Gefahr ebenfalls vom Kirchturm abseilen“, heißt es in der Ankündigung. „Wir freuen uns alle sehr auf dieses Ereignis“, sagt Pfarrerin Sabine Koch im HNA-Gespräch. Und: „Wer gesund, mutig, erwachsen, volljährig und fit ist, wird unter fachkundiger Begleitung ebenfalls am Seil abgelassen.“

Die Jahreszahl 1523 steht in goldener Schrift über dem Sandstein-Torbogen am Ende des Kirchenschiffs. Der untere Teil des Glockenturms ist zugleich der Altarraum. Pfarrerin Koch ist begeistert und betont: „Das ist innen und außen der schönste Kirchturm im Schwalm-Eder-Kreis, ich bin in diesen Turm verliebt und deshalb bin ich auch schon 20 Jahre hier.“

Bei der Abseilaktion am Sonntag will Uwe Kieling den Turm gern von allen Seiten in Augenschein nehmen

Zum Turm-Jubiläum gibt es auch ein T-Shirt, das auf der linken Seite den Turm zeigt. „Ich trage den Turm über meinem Herzen“, sagt die Pfarrerin. Und: „Der Altarraum ist einmalig schön.“ Das sieht auch Uwe Kieling so. Bei der Abseilaktion am Sonntag will Uwe Kieling den Turm gern von allen Seiten in Augenschein nehmen, wie er es formuliert. Der 60-jährige Steinmetz und Bildhauer aus Homberg ist nebenamtlich Kantor für Popularmusik und Organist der Kirchengemeinde. „Ich bin von Kind an begeisterter Bergsteiger und Kletterer, mein Vater hat mir das in die Wiege gelegt“, berichtet er mit einem Lächeln. Als Sechsjähriger habe er bereits den Heilbronner Weg bei Oberstdorf bestiegen. Er sei viel im Wallis unterwegs und habe erst vergangenen Donnerstag „so auf die Schnelle“ den Großglockner bestiegen, gemeinsam mit seinem Freund, dem Posaunisten Reinhold Hügues aus Melsungen.

Beeindruckende Kirchengeschichte: Der untere Teil des 500 Jahre alten Kirchturms ist der Altarraum. Die jetzige Kirche wurde 1885 erbaut. © Schaake, Manfred

Beide kennen sich aus der Hochtouren-Gruppe der Sektion Kassel des Deutschen Alpenvereins. Und musizieren gemeinsam. An der Orgel der Hebeler Kirche habe er schon oft geübt, sagt Kieling. Er war auch an der Sanierung dieses Gotteshauses beteiligt und hat das Mauerwerk im Chorraum freigelegt. Gut zum Thema Turm und Ton passt nach den Worten von Pfarrerin Koch das Konzert am Sonntag mit Orgel (Uwe Kieling) und Posaune (Reinhold Hügues) in der Kirche. Geboten werden bei freiem Eintritt Klassik, Gospel, Improvisation und Lieder zum Mitsingen. Weitere Termine: „Ich sing Dir mein Lied“ – unter diesem Motto steht dann am Sonntag, 9. Juli, ab 17 Uhr ein Konzert in der Hebeler Kirche. Singen werden laut Programm die Chorgemeinschaft Hebel/Unshausen, Die Halbtöne, Free Voices, Die Harmonie 2000 Falkenberg und Die Knurrhähne.

Ausblick: Der Kirchturm strahlt im Jubiläumslicht im Dezember

Am 1. August gibt es ein Konzert der Kurrende Naumburg, am 6. September eine Krimilesung mit Rainer Wälde und am 1. Oktober die Prämierung des Erntedank-Fotowettbewerbes. Ende November ist eine Krippenausstellung geplant und im Dezember heißt es: Der Kirchturm strahlt im Jubiläumslicht.

Kontakt: Pfarramt Hebel, Tel. 0 56 81 / 23 68, E-Mail: Pfarramt.Hebel@ekkw.de