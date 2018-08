Drei Tage wurde gefeiert: 825-jähriges Jubiläum in Zennern

Das waren echte Hingucker: Die Landfrauen Zennern zeigten bei ihrer Modenschau, in welcher Kleidung einst geheiratet, ausgegangen, geschlafen und gefeiert wurde.

Zennern. Eine tolle Stimmung, eine friedliche Atmosphäre. Ein Wochenende, an dem einfach „alles top“ war. Dieses Fazit zog Walter Herbold am Sonntag. Die 825-Jahrfeier des Waberner Ortsteils Zennern lief für das Organisationsteam „sehr gut“.

Neben dem Auftritt von Reiner Irrsinn am Samstagabend war die vom Landfrauenverein Zennern unter der Regie von Marlies Blum und Marianne Gabriel organisierte historische Modenschau der Knaller bei der dreitägigen Jubiläumsfeier.

An allen drei Tagen war der Festplatz mit Weindorf, Musik von DJ Andy, der Big Band Haddamar, dem Katholischen Bläserchor Fritzlar und dem Akkordeon-Sound Obermöllrich voll. Die Fotoausstellung, kulinarische Überraschungen und Aufführungen und auch die große Zahl von Gästen aus den umliegenden Gemeinden sorgten für zufriedene Mienen bei den Verantwortlichen.

„Es gab viele positive Rückmeldungen von Künstlern und Besuchern“, erklärt Walter Herbold. Er gab das Lob direkt an das engagierte Team weiter. Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer aus dem Waberner Ortsteil kümmerten sich seit Wochen, um zum Gelingen der 825-Jahrfeier beizutragen.

Ob an der Theke, beim Kutschefahren, Kinderschminken, Stapeln von Bierkisten am Sicherungsseil oder der Vorstellung und auch Herstellung von eigenen Produkten an zahlreichen Verkaufsständen: Überall war zu erkennen, dass die Zennerschen mit Hand und Herz dabei waren. „Viele Ehrenamtliche opferten für das Fest extra ihren Sommerurlaub", wie Walter Herbold erklärte.