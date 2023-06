Wortschätzchen aus Fritzlar im Juni

In der Kita St-Josef in Fritzlar machte ein Kamerateam Aufnahmen von Kindern, die einen Begriff rund um die Stadt Fritzlar mit ihren Worten umschreiben sollten. Dieser Kurzfilm wird im Juni im Cine-Royal als Vorspann laufen.

Am Gewinnspiel teilnehmen kann man, indem das Lösungswort an die HNA geschickt wird.

Zu gewinnen sind drei Gutscheine im Wert von je 100 Euro von Bretthauer Herrenmode in Fritzlar.

Die Antwort schicken alle Teilnehmer postalisch an HNA, Marktplatz 24, 34560 Fritzlar. Die Gewinner werden monatlich während des Aktionszeitraumes unter den Einsendungen ausgelost und kontaktiert – bitte die Telefonnummer mit angeben. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, mit Foto und Namen in der HNA Fritzlar-Homberg zu erscheinen.



Wortschätzchen: Die beliebte HNA-Aktion geht auch im Juni weiter. © Max Muselmann

Für jeden Gourmet-Tempel die passenden Outfits - Bretthauer Herrenmode Fritzlar ist im Juni beim HNA-Wortschätzchen an der Reihe

Die HNA-Aktion Wortschätzchen geht im Monat Juni in die siebte Runde.



Fachgeschäft für Herrenbekleidung in Fritzlar: Bei Christoph Bretthauer kann man(n) sich von Kopf bis Fuß einkleiden. © Peter Zerhau

In der Kita St-Josef in Fritzlar machte ein Kamerateam Aufnahmen von Kindern, die einen Begriff rund um Bretthauer Herrenmode mit ihren Worten umschreiben sollten. Dieser Kurzfilm wird Anfang Juni im Cinema Royal als Vorspann laufen. Teilnehmen kann man, indem das Lösungswort an die HNA geschickt wird. Zu gewinnen drei Gutscheine zu je 100 Euro von Bretthauer Herrenmode.

Bretthauer Herrenmode ist ein Fachgeschäft für Herrenbekleidung in Fritzlar. Vor gut zwei Jahren hat Christoph Bretthauer das Geschäft von Karl Lambert übernommen, führt es in seinem Sinn und modernisiert es weiter. Von Kopf bis Fuß kann man(n) sich dort einkleiden, für Drunter, Drüber und Obendrauf!!!

Neben den bekannten Marken für Freizeit-, Abend- und Businessmode gibt es einige Neuentdeckungen sowie den beliebten Camel-Shop.

„Für jeden Gourmet-Tempel die passenden Outfits!!!“ Ein bisschen Witz und offener Zeitgeist, eben so, wie wir auch sind. zzp

Kontakt:

Bretthauer Herrenmode Kasseler Straße 24

34560 Fritzlar

Telefon: 0 56 22 / 37 85

E-Mail: bretthauer.herrenmode@gmail.com

Infos unter: www.bretthauer-herrenmode.de

Geschäftszeiten:

Montag bis Freitag von 9.30 - 18.00 Uhr

Samstag von 9.30 - 16 Uhr.