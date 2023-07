Wortschätzchen aus Fritzlar im Juli

Von: André Kaminski

In der Kita St-Josef in Fritzlar machte ein Kamerateam Aufnahmen von Kindern, die einen Begriff rund um die Stadt Fritzlar mit ihren Worten umschreiben sollten. Dieser Kurzfilm wird im Juli im Cine-Royal als Vorspann laufen.

Am Gewinnspiel teilnehmen kann man, indem das Lösungswort an die HNA geschickt wird. Zu gewinnen sind drei Gutscheine im Wert von je 100 Euro von Optik und Akustik am Markt in Fritzlar.

Die Antwort schicken alle Teilnehmer postalisch an HNA, Marktplatz 24, 34560 Fritzlar. Die Gewinner werden monatlich während des Aktionszeitraumes unter den Einsendungen ausgelost und kontaktiert – bitte die Telefonnummer mit angeben. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, mit Foto und Namen in der HNA Fritzlar-Homberg zu erscheinen.



Personen unter 18 Jahren dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnspielgutscheine sind nicht übertragbar, eine Barauszahlung des Gewinns ist ebenfalls nicht möglich.

Wortschätzchen: Die beliebte HNA-Aktion geht auch im Juli weiter. © Max Muselmann

„Mit uns sehen und hören Sie besser“: Optik und Akustik am Markt ist im Juli bei der HNA-Aktion Wortschätzchen am Start

Das Team von Optik und Akustik am Markt: Arne Rudolph (Hörgeräteakustiker), Lorena Bestmann (Auszubildende Optikerin), Ingo Seidler (Augenoptiker), Annika Esser (Augenoptikerin), Christina Schröder (Augenoptikerin), Marcus Bork (Hörgeräteakustikermeister und Augenoptikermeister), Thomas Bork (Augenoptikermeister), es fehlt auf dem Bild Sonja Bork (Augenoptikermeisterin). © Peter Zerhau



Das Fachgeschäft für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte am Fritzlarer Marktplatz ist ein Familienbetrieb in der zweiten Generation und zugleich der älteste, bestehende Optik- und Akustikbetrieb in der Dom- und Kaiserstadt. „Wir versorgen unsere Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräten und bieten als besondere Leistung Netzhautscreening und Gesichtsfeldmessungen an“, sagt Marcus Bork. Optik und Akustik am Markt wurde 1987 von Peter Bork gegründet. Seine beiden Söhne Thomas und Marcus führen den Betrieb seit 2015 mit ihrem fünfköpfigen Team. In Knüllwald-Remsfeld hat Sonja Bork einen Filialbetrieb und bietet dort mit Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräten den gleichen Service wie in Fritzlar an. zzp

Kontakt:

Optik und Akustik am Markt

Marktplatz 16

34560 Fritzlar

Tel. 0 56 22 / 91 50 33

Fax: 0 56 22 / 7 06 42

info@optikammarkt.de

optikammarkt.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr, Samstag von 8.30 bis 13 Uhr.