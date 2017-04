Der Kuckuck ruft wieder!

Viele kennen ihn schon unseren Kuckucksmarkt in Braach, und die ihn noch nicht besucht haben, sollten ihn einmal kennen lernen, denn ihm wird nachgesagt, der schönste und größte Bauern- und Handwerkermarkt Nordhessens zu sein!

Neben regionalen, größtenteils selbst erzeugten Lebensmitteln wie z.B. der berühmten Ahlen Wurscht bietet der Kuckucksmarkt auch manch selbst gefertigtes Kunsthandwerk bzw. einen Querschnitt vom Schmuckstück bis Kindernähereien, von Holzartikeln bis zum Glasbläser.

Seit 1995 findet er jedes Jahr in den Monaten Mai bis Oktober an den jeweils letzten vollständigen Wochenenden (Sa.+ So. von 10.00 bis 18.00 Uhr) des Monats statt - somit eine hohe Qualität und große Auswahl seit über 22 Jahren.

Erleben, Einkaufen, Tratschen - unter diesem Motto bietet der Kuckucksmarkt seinen Besuchern regelmäßig ein vielfältiges, buntes Markttreiben, leckeres Essen & Trinken, Sonntags ab 14.00 Uhr zünftige Musik und einen Kinderspielplatz für die Jüngsten.

Besuchen Sie diesen idyllischen Platz und genießen Sie die Stimmung.

Am Samstagabend im Juli findet jährlich ab 19.00 Uhr eine open-air-Veranstaltung statt unter dem Motto Oldies aus Rock und Pop, in diesem Jahr mit der Band Night & Day.

Und schließlich gibt es auch noch außerhalb des Kuckucksmarktgeländes am Ortsrand von Braach viele Sitzmöglichkeiten, so einen schönen Lindenbaum-bestandenen-Platz, der auch zum Verweilen einlädt...