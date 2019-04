Viele kennen ihn schon unseren Kuckucksmarkt in Braach, und die ihn noch nicht besucht haben, sollten ihn einmal kennen lernen, denn ihm wird nachgesagt, der schönste und größte Bauern- und Handwerkermarkt in Ost- und Nordhessen zu sein!

Bereits im 25. Jahr bereiten Ihnen die Veranstalter einen schönen Tag.

+ Neben regionalen, größtenteils selbst erzeugten Lebensmitteln wie z. B. der berühmten Ahlen Wurscht, Wildwurst, Ziegenkäse, Kuhkäse, Honig, Pralinen und Gebäck bietet der Kuckucksmarkt in Braach einen Querschnitt aus Handwerks- und Kunsthandwerkskunst. Da ist alles dabei vom Schmuckstück bis Kindernäherei, von Holzartikeln bis zu Gartenschaukeln und Baumelbänken. An immer rund 90 Ständen kann sich jeder von der bekannten Qualität und großen Auswahl auf dem Kuckucksmarkt überzeugen. Dieses Jahr ist auch wieder der Messer- und Scherenschleifer dabei sowie ein Anbieter mit Artikeln für die Verpflegung der lieben Vierbeiner.

+ Seit 1995 findet der Kuckucksmarkt jedes Jahr in den Monaten Mai bis Oktober an den jeweils letzten vollständigen Wochenenden (Sa.+ So. von 10:00 bis 18:00 Uhr) des Monats statt. Veranstaltungort ist das Kuckucksmarktgelände am DGH in 36199 Braach, Am Schindleich.

+ Erleben, Einkaufen, Tratschen , sich wohlfühlen - unter diesem Motto bietet der Kuckucksmarkt seinen Besuchern regelmäßig ein vielfältiges, buntes Markttreiben, leckeres Essen & Trinken, Sonntags ab 14:00 Uhr zünftige Musik und einen Kinderspielplatz sowie Kinderkarussell für die Jüngsten. Auf dem Platz stehen Rutschautos den kleinen Gästen zum Spaß zur Verfügung.

Besuchen Sie diesen idyllischen Platz und genießen Sie die Stimmung. Sonderveranstaltungen sind am Samstagabend im Juli ab 19:00 Uhr eine open-air-Veranstaltung mit Popoldies und Tanz, in diesem Jahr mit der Band Migo, im August ist Oldtimer-Treckertreffen und Kinder-Spielzeug-Flohmarkt, im September bieten die Landfrauen auf ihrem Flohmarkt alles an was sich im Laufe des Jahres vom Keller bis zum Dach hat finden lassen. Im Oktober werden am Sonntag Laternen gebastelt und ab 17:15 Uhr im traditionellen Fackel- und Laternenzug zum Abschluss des Marktjahres durch Braach gezeigt.

Kuckucksmarkt Braach e.V.

Rotenburger Straße 30

36199 Rotenburg a. d. Fulda

Markttelefon : 0172 2925405

Telefon: 06623 / 3955

Fax 06623 915 0 313

homepage: www.kuckucksmarkt.info

email: info@kuckucksmarkt.info