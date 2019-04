Neue afrikanische Gaumenfreuden

Mehr vegane Speisen, Fisch und Hähnchen: Restaurant „Mama Afrika“ mit neuer Speisekarte

Wer Ostafrika kulinarisch in einzigartigem traditionellen Ambiente erleben will, muss sich in Kassel nicht in den Flieger setzen: Familie Melake hat mit ihrem Restaurant „Mama Afrika“ am Entenanger innerhalb von zwei Jahren viele treue Fans der ostafrikanischen Küche gewonnen.

Seitdem ist die Nachfrage vor allem nach veganen Gerichten gestiegen. Ab sofort können sich die Gäste über noch mehr ostafrikanische, frisch zubereitete Genüsse und längere Öffnungszeiten an den Wochenenden und Feiertagen freuen: Familie Melake hat eine neue Speisekarte herausgebracht, die ab sofort auf den Tischen ausliegt. Über dem Eingang des Restaurants hängt außerdem ein neu gestaltetes Logo.

Für Veganer und alle, die auf eine gesunde Ernährung Wert legen, hat Familie Melake die Speisenauswahl der typisch pikant gewürzten, vielseitigen Gerichte deutlich verbessert. Neu sind beispielsweise vegane Burger, eine Eigenkreation nach ostafrikanischem Rezept. Auch der „Renner“ des Restaurants, „Maadi vegan“ . findet sich auf der Speisekarte. Daneben bietet Familie Melake nun auch Fisch- und Geflügelgerichte an. Die gegrillte Hähnchenbrust gehört dazu. Daneben bereitet die Küche des Restaurants natürlich weiterhin all die veganen, vegetarischen Speisen und Fleischgerichte zu, die die Gäste schon bisher so begeistert haben. Die neue Speisekarte kann man auch schon auf der Homepage von „Mama Afrika“ studieren.

Das Restaurant „Mama Afrika“ verfügt über etwa 100 Plätze. Vor dem Restaurant hat Familie Melake schon die Terrasse geöffnet, wo man beim Essen die ersten sonnigen Tage des Frühlings genießen kann und einen schönen Blick auf die Martinskirche hat. Das Restaurant hat neuerdings an den Wochenenden und feiertags schon ab 10 Ühr geöffnet. Dann kann man beispielsweise ein eritreisches Frühstück genießen. (pdi)

Restaurant „Mama Afrika“, Entenanger 4, Tel. 0561/78805889, geöffnet montags bis freitags 17.30 bis 23 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 10 bis 23 Uhr

www.restaurant-mama-afrika-kassel.de

