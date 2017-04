Das familiengeführte 4-Sterne Posthotel Rotenburg liegt in zentraler Lage mitten im Wander- und Radparadies Waldhessen im idyllischen Rotenburg, direkt am Fluss Fulda. Hier kann man puren GENUSS fernab von jeder Hektik genießen und sich eine AUSZEIT vom Alltag gönnen.

+ © Posthotel Rotenburg GmbH & Co. KG Die Region bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Bei romantischen Spaziergängen durch die idyllische FACHWERKSTADT oder per Kanu oder Paddelboot können Sie viel entdecken und die herrliche Natur genießen. Ob Wandern, Radfahren auf dem wunderschönen Fuldaradweg oder Ausflüge in die Umgebung. Hier kann man ganz nach seinem Geschmack den eigenen URLAUBSTRAUM erleben.

Die Fulda entdecken: Wasserspaß

Erleben Sie Wasserspaß an und auf der Fulda! Machen Sie mit dem Kanu oder Fuldafloß eine spannende Tour – vorbei an kleinen Dörfern, mittelalterlichen Fachwerkkulissen und atemberaubender Natur. Zwischendurch gibt es zahlreiche Möglichkeiten für eine Rast am Ufer oder auch, um Städte und Dörfer zu erkunden.

Fahrten auf dem Fuldafloß

+ © Posthotel Rotenburg GmbH & Co. KG Genießen Sie die herrliche Natur vom Wasser aus und „schippern“ Sie mit dem Floß auf der Fulda! Seien Sie dabei, wenn an Bord die fetzige Musik erklingt. Getränke haben wir an Bord – Sie bringen gute Laune mit, auf Wunsch auch eigene Musik. Die vergnügliche Fahrt dauert ca. 1 Stunde. (Gruppenpreise auf Anfrage, Floßfahrten von Mai bis Oktober)

Informationen unter:

Posthotel Rotenburg GmbH & Co. KG

Poststraße 20

36199 Rotenburg a. d. Fulda

Tel: 06623/931-0

Fax: 06623/931-415

info@posthotel-rotenburg.de

Rubriklistenbild: © Posthotel Rotenburg GmbH & Co. KG